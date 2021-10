Plataforma inédita para profissionais de enfermagem é lançado nesta segunda-feira

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará lança, nesta segunda-feira (18), às 19h, no Hotel Sagres em Belém, a Cofenplay - multiplataforma digital de conteúdos. A plataforma inovadora possui conteúdo diversificado, dividido nos formatos de educação,entretenimento, informação e, principalmente, prestação de serviços para a Enfermagem. O evento conta com a participação da Presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Dra. Betânia Santos.

“O CofenPlay é uma revolução, é uma multiplataforma que se adapta a qualquer tipo de conteúdo. Tudo isso dentro de um aplicativo de celular, gratuito e simples de usar. O desenvolvimento dessa ferramenta é resultado de uma licitação inédita no serviço público, com base em uma pesquisa que nos mostrou exatamente o que a categoria queria. Fizemos sob medida”, explica o coordenador de comunicação do Cofen, Neyson Freire.

O projeto é inédito no país e já está disponível para uso em computadores, tablets e smartphones, com acesso gratuito a todos os profissionais de Enfermagem do país, inscritos nos Conselhos Regionais de Enfermagem. Além dos serviços, a plataforma vai oferecer uma biblioteca com livros relacionados à Enfermagem e Saúde, jornais, revistas, vídeos, podcasts, audiolivros e outros.

“Com a plataforma, buscamos realizar um projeto pioneiro, em larga escala e totalmente sem custos. Nosso objetivo é simplificar o trabalho da Enfermagem, reunindo materiais úteis e criando mais um canal de comunicação entre a categoria e os Conselhos Regionais”, ressalta a presidente do Cofen, Betânia Santos.

Para ter acesso, é necessário baixar o Cofenplay gratuitamente no celular ou acessando o site cofenplay.com.br.