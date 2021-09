Plantio de mudas no canal da São Joaquim marca ação do 'Setembro Verde'

Neste sábado (11) uma ação de plantio de mudas no canal da São Joaquim foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). O prefeito Edmilson Rodrigues esteve presente. A ação faz parte da programação da "Operação Setembro Verde". O objetivo é evitar o assoreamento do canal com o plantio de arbóreas, que diminuem o deslizamento de terra para o leito do canal.

Edmilson Rodrigues falou da importância de pensar uma Belém mais inclusiva, sustentável e socialmente mais justa: "aqui é razão e paixão que une todos nós na construção dessa Belém saudável, socialmente justa, ecologicamente equilibrada e democrática. Muito feliz porque nós temos todos os motivos para exercer a felicidade", disse o prefeito de Belém.

A Comunidade de Nossa Senhora de Guadalupe, organizada na área conhecida como Malvinas, que fica às margens do São Joaquim, também foi mobilizada para ajudar no plantio e na preservação das mudas. O prefeito Edmilson Rodrigues e outras autoridades presentes, junto com a comunidade, plantaram algumas mudas nas laterais do canal.

Edmilson ressalta que estamos no mês da Amazônia, no Setembro Verde, e que Belém é a mais importante metrópole da Amazônia: "com toda humildade é um centro para o mundo. Por que a Amazônia é expressão do futuro da humanidade. Aqui tanto a riqueza social, a diversidade étnica cultural, mas também a biodiversidade são portentosas. Nós temos aí mais de 20% de áreas antropizadas. Nós temos ainda muitas florestas, mas as cidades precisam se afirmar como cidades amazônicas. Belém sendo a metrópole mais importante da Amazônia - e eu falo como arquiteto e geográfico não é bairrismo - qualquer coisa que aconteça na Amazônia para chegar em outro lugar do mundo tem que passar por Belém", finaliza.