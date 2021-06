Plantio de mudas de 25 mudas de árvores em extinção abre Semana do Meio Ambiente

O plantio de vinte e cinco mudas de Ipê e Pau-Preto, espécie, atualmente, em extinção, marcou na manhã desta segunda-feira (7), no Porto Futuro, abertura da Semana do Meio Ambiente, que tem como tema "Caminhos para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia" e segue até a próxima sexta-feira (11). A iniciativa é da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio).

“Este é um momento de reflexão e conscientização sobre como anda o meio ambiente no mundo. Esse gesto simbólico de plantar é para dizer que nós temos um plano, o Amazônia Agora, que prevê, além de combate ao desmatamento, a restauração florestal. O que nós precisamos fazer não do na capital, mas também em outros municípios é restaurar. Belém, por exemplo, tem alguns bairros que são conhecidos como desertos florísticos. Eles precisam ser restaurados, precisam ter um plano para que a gente possa aumentar as áreas verdes da cidade”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, Mauro Ó de Almeida.