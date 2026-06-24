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Plantão Cidadão noturno oferece emissão de RG e outros serviços gratuitos nesta quinta-feira (25)

A iniciativa reúne atendimentos em horário noturno para facilitar o acesso da população que encontra dificuldades para comparecer aos órgãos públicos durante o expediente comercial

O Liberal
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Imagem mostra atendimento de um Plantão Cidadão Noturno (Foto: Bruno Cecim | Agência Pará)

Moradores de Belém terão acesso a diversos serviços gratuitos de cidadania nesta quinta-feira (25), durante a quarta edição do Plantão Cidadão, promovida pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju). A ação será realizada das 17h às 22h na Escola Estadual Professora Leonor Nogueira, no bairro da Marambaia. A iniciativa reúne atendimentos em horário noturno para facilitar o acesso da população que encontra dificuldades para comparecer aos órgãos públicos durante o expediente comercial.

Entre os serviços oferecidos estão a emissão de 100 carteiras de identidade (RG). Para solicitar o RG, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado e duas fotos 3x4 recentes. Menores de 16 anos devem estar acompanhados do pai ou da mãe, com apresentação de documento oficial com foto.

Ainda dentre os serviços que serão disponibilizados: encaminhamento para emissão gratuita de certidão de nascimento, atualização cadastral na plataforma gov.br, atendimento do Procon Pará, orientação jurídica, encaminhamento para vagas de emprego por meio do portal Emprega Brasil e atendimento odontológico.

A programação também integra a Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas e contará com ações educativas voltadas à conscientização sobre os riscos do consumo de substâncias psicoativas, com destaque para os cigarros eletrônicos. Segundo a Seju, a proposta é ampliar o acesso da população a serviços essenciais, concentrando diversos atendimentos em um único local e em horário alternativo.

 

Serviço

4º Plantão Cidadão

  • Data: Quinta-feira, 25 de junho
  • Horário: Das 17h às 22h
  • Local: Escola Estadual Professora Leonor Nogueira
  • Endereço: Rua Cafezal, s/n, bairro da Marambaia, em Belém

 

Serviços oferecidos

  • Emissão de 100 carteiras de identidade (RG);
  • Encaminhamento para emissão gratuita de certidão de nascimento;
  • Atualização cadastral na plataforma gov.br;
  • Atendimento do Procon Pará;
  • Orientação jurídica;
  • Encaminhamento para vagas de emprego pelo Emprega Brasil;
  • Atendimento odontológico;
  • Ações educativas de prevenção ao uso de drogas.
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Pplantão cidadão noturno
Belém
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