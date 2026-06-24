Plantão Cidadão noturno oferece emissão de RG e outros serviços gratuitos nesta quinta-feira (25)

Moradores de Belém terão acesso a diversos serviços gratuitos de cidadania nesta quinta-feira (25), durante a quarta edição do Plantão Cidadão, promovida pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju). A ação será realizada das 17h às 22h na Escola Estadual Professora Leonor Nogueira, no bairro da Marambaia. A iniciativa reúne atendimentos em horário noturno para facilitar o acesso da população que encontra dificuldades para comparecer aos órgãos públicos durante o expediente comercial.

Entre os serviços oferecidos estão a emissão de 100 carteiras de identidade (RG). Para solicitar o RG, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado e duas fotos 3x4 recentes. Menores de 16 anos devem estar acompanhados do pai ou da mãe, com apresentação de documento oficial com foto.

Ainda dentre os serviços que serão disponibilizados: encaminhamento para emissão gratuita de certidão de nascimento, atualização cadastral na plataforma gov.br, atendimento do Procon Pará, orientação jurídica, encaminhamento para vagas de emprego por meio do portal Emprega Brasil e atendimento odontológico.

A programação também integra a Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas e contará com ações educativas voltadas à conscientização sobre os riscos do consumo de substâncias psicoativas, com destaque para os cigarros eletrônicos. Segundo a Seju, a proposta é ampliar o acesso da população a serviços essenciais, concentrando diversos atendimentos em um único local e em horário alternativo.

Serviço

4º Plantão Cidadão

Data: Quinta-feira, 25 de junho

Horário: Das 17h às 22h

Local: Escola Estadual Professora Leonor Nogueira

Endereço: Rua Cafezal, s/n, bairro da Marambaia, em Belém

Serviços oferecidos

Emissão de 100 carteiras de identidade (RG);

Encaminhamento para emissão gratuita de certidão de nascimento;

Atualização cadastral na plataforma gov.br;

Atendimento do Procon Pará;

Orientação jurídica;

Encaminhamento para vagas de emprego pelo Emprega Brasil;

Atendimento odontológico;

Ações educativas de prevenção ao uso de drogas.