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‘Plantão Cidadão’: mutirão noturno oferece serviços de cidadania e saúde em Belém nesta terça-feira

Emissão de documentos, atendimento odontológico, verificação da pressão arterial, orientações jurídicas e atendimento do Procon estão entre os serviços oferecidos

O Liberal
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Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo | Divulgação | Agência Pará)

A população de Belém poderá acessar uma série de serviços gratuitos na noite desta terça-feira (28), durante a segunda edição do ‘Plantão Cidadão’. Promovido pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju), o atendimento será realizado das 18h às 22h, na Escola Estadual Padre Benedito Chaves, no bairro do Jurunas. O foco são pessoas que não conseguem buscar essas assistências no horário comercial.

Entre os atendimentos disponíveis estão a emissão de até 100 carteiras de identidade, encaminhamento para segunda via gratuita de certidão de nascimento, atualização de cadastro no portal gov.br, além de orientações jurídicas e atendimento ao consumidor por meio do Procon. Também haverá informações sobre oportunidades de trabalho pelo Emprega Brasil.

Na área de saúde, serão ofertados serviços como atendimento odontológico, verificação da pressão arterial e testes de glicemia. Para emitir o RG, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e duas fotos 3x4 recentes. No caso de menores de 16 anos, é obrigatória a presença de um dos responsáveis legais, com documento de identificação.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais em um horário mais acessível.

Serviço:

- Data: terça-feira, 28 de abril
- Horário: das 18h até 22h
- Local: Escola Estadual Padre Benedito Chaves, em Belém
- Endereço: Rua dos Mundurucus, 760, bairro do Jurunas

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Palavras-chave

Plantão Cidadão

mutirão noturno

ação de saúde e cidadania
Belém
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