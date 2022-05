Planetário volta a receber visitas livres no mês de maio, em Belém

O Centro de Ciências e Planetário (CCPPA) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) volta a receber visitas livres - sem agendamento - todas às quartas-feiras e sábados, neste mês de maio. O ingresso custa R$10,00 com meia entrada para estudantes.

Durante o passeio a população poderá visitar o espaço do Centro de Ciências e a Cúpula Kwarahy. No Centro de Ciências, o visitante poderá conhecer experimentos da Astronomia e das áreas da Física, Química, Matemática e Biologia. Na cúpula, são realizadas sessões interativas e projeções do céu de Belém. No local é possível apresentar o espaço para a sociedade e promover a extensão de conhecimentos ao público, em um espaço não escolar.

Segundo a pedagoga do planetário, Alice Souza, as visitas livres são importantes porque configuram uma forma para a popularização da ciência e para que todas faixas etárias possam ter experiências na área da Astronomia e demais ciências. “Neste mês de maio, temos a expectativa de receber cada vez mais um público maior, um público que se encanta pela astronomia e se encanta por este espaço”, concluiu.



Serviço - visitas no Planetário

Quando: Mês de maio

Local: Centro de Ciências e Planetário do Pará, localizado na Av. Augusto Montenegro, s/n, Km 3. Mangueirão.

Visitas: quartas-feiras, os horários de visitação são de 9h às 11h e de 15h às 17h. Aos sábados, a visitação ocorre somente no período da manhã, de 9h às 11h.

Valor do ingresso: R$ 10 e R$ 5 reais (meia entrada).

Informações: (91) 3216-6303.