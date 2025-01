Planetário do Pará retoma agenda de visitas escolares em 2025; veja dias

A partir da próxima quarta-feira, 15, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), reabre sua agenda de visitações escolares, válida para a última semana de janeiro e todo o mês de fevereiro. Escolas públicas e particulares, tanto da capital quanto do interior do estado, podem fazer o agendamento pelo telefone (91) 3284-9116 ou pelo e-mail agenda.planetario@uepa.br.

O CCPPA abre sua programação no dia 15 de cada mês para visitas agendadas no período seguinte. As atividades são voltadas para estudantes a partir do 2º ano do Ensino Fundamental e ocorrem de terça a sexta-feira. Escolas públicas estaduais e municipais têm gratuidade para alunos, enquanto escolas particulares pagam R$ 5 por estudante. Professores acompanhantes têm entrada gratuita, independentemente do tipo de instituição.

O espaço se destaca por seu caráter de ensino não formal, utilizando temas como Astronomia, Física, Química, Biologia e Matemática para enriquecer a formação escolar. Segundo o diretor do CCPPA, professor José Roberto Silva, o Planetário desempenha um papel essencial na disseminação da ciência. “Estes dados representam a relevância do trabalho promovido pelo CCPPA, considerando a sua missão em popularizar as ciências e a Astronomia junto ao público paraense. Assim, a expectativa, em 2025, é ampliar a participação do público e desenvolver novidades, considerando a realização da COP 30, em Belém”, enfatizou.

Áreas de destaque e interação científica

O espaço de Biologia é um dos mais visitados, oferecendo uma rica experiência sobre a biodiversidade e a evolução da vida. “Aqui, nosso público tem a chance de aprender um pouco mais sobre a origem da vida na Terra, como os seres vivos evoluíram ao longo do tempo e, é claro, conhecer sobre a rica biodiversidade presente no nosso planeta e a importância de preservá-la”, explica Fernanda Barros, técnica de Biologia do CCPPA. Os visitantes encontram fósseis, réplicas de crânios de hominídeos extintos e exemplares de fauna preservados em técnicas como taxidermia e mumificação, além de materiais para observação em microscópios óptico e digital.

Já na área de Química, os estudantes exploram uma tabela periódica interativa e murais que narram a evolução científica e os grandes nomes da Química. O espaço também promove o “Show da Química”, que combina ciência e entretenimento. “Durante a apresentação, é comum ouvirmos exclamações e risadas, principalmente das crianças. Elas ficam animadas e curiosas. Os monitores também fazem perguntas, para que os participantes tentem responder”, destaca Katiane Melo, técnica de Química do CCPPA.

Retorno das visitas públicas

Além das atividades escolares, o CCPPA retomará sua programação aberta ao público em geral no dia 29 de janeiro. As visitas gratuitas ocorrerão às quartas-feiras, das 14h30 às 17h30. Aos sábados, a partir de 1º de fevereiro, o espaço funcionará das 8h30 às 11h30, com ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).