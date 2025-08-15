Placas de empréstimos ilegais seguem espalhadas por Belém, mesmo após prazo do MPPA para retirada

Quem circula pela Grande Belém ainda se depara com placas oferecendo empréstimos “facilitados” e sem burocracia. Os anúncios prometem vantagens como juros menores que os bancos tradicionais e liberação imediata do valor, geralmente vinculados a “empréstimos no cartão de crédito”. Um exemplo comum é: “Receba na hora R$ 1.000,00. Pague 12x de 104,99”. Além do risco de fraude, moradores reclamam que a prática contribui para a poluição visual da cidade. Diariamente, em média 40 faixas e banners são retirados de circulação na capital paraense, segundo a prefeitura.

Em novembro do ano passado, encerrou-se o prazo dado pelo Ministério Público do Pará (MPPA) para que os responsáveis retirassem os cartazes. Na época, o órgão informou que os autores seriam identificados a partir dos números de telefone e poderiam ser responsabilizados civil, administrativamente e, em alguns casos, criminalmente. A Prefeitura de Belém também foi acionada e poderia retirar a publicidade irregular, aplicando multas aos infratores.

Para o professor de inglês Marco Breta, os anúncios prejudicam a cidade. “Já existe muita poluição de todo tipo, como a sonora. Mas, com a visual, eles utilizam qualquer parte para colocar. Eu não sou a favor desse tipo de divulgação. Saem sujando e criando mais um trabalho extra. É uma forma também de estar sujando”, afirmou.

Ele também alerta para possíveis golpes. “Existe uma outra questão por trás: não se sabe se de fato vai acontecer esse empréstimo desse tipo de propaganda. Não estou de acordo e deveria ser um pouco mais severo em cima disso”, acrescentou.

A cabeleireira Maria José, de 73 anos, ressalta que o risco é ainda maior para o público idoso. “Não deveria ter isso, pois ilude muitas pessoas, principalmente nós que somos idosos”, defendeu.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com o MPPA nesta terça-feira (12) para verificar quais medidas foram tomadas, como eventuais prisões ou aplicação de multas, mas não obteve retorno.

Já a Prefeitura de Belém informou que “equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) estão em processo de reestruturação para ampliar uma frente de fiscalização das propagandas indevidas em vias públicas na cidade. Essa reestruturação visa atender as ações de ordenamento do programa ‘Belém em Ordem’”.

O município acrescentou que “a atual gestão tem atuado com fiscalizações frequentes às vias públicas para a retirada de qualquer peça que infrinja o Código de Posturas do Município. Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) vêm retirando uma média de 20 faixas e 20 banners por dia, contendo todo tipo de propaganda”.