Pista do BRT será interditada em Belém para manutenção a partir desta segunda-feira

A pista expressa do Bus Rapid Transit (BRT) da Avenida Almirante Barroso, no trecho compreendido entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César, em Belém, passará por manutenção no período de 30 de novembro a 17 de dezembro. O serviço, que será executado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), começará com a interdição da pista, já na segunda-feira (30), no trecho do sentido São Brás/Entroncamento.

De acordo com a Seurb, a partir da quarta-feira (2), os serviços vão começar a ser realizados no trecho do sentido contrário, Entroncamento/São Brás, ficando os trechos nos dois sentidos interditados até o dia 17 de dezembro.

Orientações para motoristas de coletivos

Para realização dos serviços, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) orienta os motoristas de coletivos que transitam na pista expressa sentido Ananindeua a acessarem a pista comum a partir da avenida Júlio César e retornarem na avenida Tavares Bastos.

Ainda segundo as orientações da Semob, no sentido contrário, os ônibus devem acessar a pista comum a partir da avenida Tavares Bastos e retornar para canaleta do BRT na avenida Júlio César.