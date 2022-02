Piramanga: saiba como fazer o prato que mistura pirarucu com manga

Um dos peixes mais apreciados do Estado, o pirarucu, conhecido como o "bacalhau da amazônia", será o personagem principal da receita de hoje do especial Gastronomia Paraense. A receita do prato Piramanga, do chef Paulo Martins, é uma mistura do peixe salgado com a manga, fruta típica da nossa região, responsável por servir um dos sucos mais apreciados no Pará. Confira:

Confira os ingredientes para fazer a Piramanga

1 kg de pirarucu seco (ou lombo);

50 g de farinha de trigo;

2 dentes de alho cortados bem miudinhas;

100 ml de azeite de oliva;

Molho ao vinagrete, alface, cebolinha e salsa, agosto;

2 mangas.

Ingredientes para o molho de vinagrete

4 tomates médios;

4 cebolas médias;

3 dentes de alho;

2 pimentões verdes grandes;

2 pimentas verdes (pimenta que lembra um pimentão fino e comprido, é muito cheirosa, tem gosto de pimenta e não arde);

1 pimenta de cheiro;

200 ml de azeite de oliva;

150 ml de vinagre de vinho branco;

150 ml de vinho branco seco;

Temperos verdes (alfavaca, chicória, cebolinha e salsa) e sal, a gosto.

Ingredientes para a salada de feijão-manteiguinha de Santarém

250g de feijão-manteiguinha de Santarém;

100g de bacon (para o feijão);

Molho vinagrete e sal, a gosto.

Piramanga - pirarucu com manga do chef Paulo Martins (Renato Chalu)

Veja como preparar o Piramanga:

Como preparar o pirarucu

Como fazemos com bacalhau, coloque o pirarucu de molho em água de um dia para o outro, trocando a água de quando em vez para retirada do excesso de sal; Afervente o pirarucu e retire toda a pele. Seque bem, passe levemente na farinha de trigo e frite em frigideira de tefal bem quente com um pouco de azeite, virando de vez em quando até ficar dourado e crocante; Corte duas fatias de manga. Uma, deixe com a casca e corte internamente em quadradinhos, a outra metade, descasque e corte em cubos; Numa frigideira antiaderente bem quente com um pouco de azeite, asse a fatia inteira e os quadrados de manga até dourar; Acrescente o alho e corrija o sal.

Como preparar o molho vinagrete

Corte em quadrados de bem miudinhas os tomates, as cebolas, os pimentões, os dentes de alho e a cebola; Pique bem miudinho com a ponta da faca os temperos verdes e a pimenta verde; Em uma assadeira, junte o azeite, o vinagre de vinho branco, o vinho branco, sal a gosto e misture tudo. Corrija a acidez com pouco de água; Bata bem com um garfo até homogeneizar os ingredientes. Acrescente todos os ingredientes já cortados, mais a pimenta de cheiro levemente amassada. Misture e deixe repousar na geladeira.

Como preparar a salada de feijão-manteiguinha de Santarém

Cate o feijão, lave e ponha para cozinhar com bacon. O feijão deve ficar macio, mas não muito mole. Escorra todo o caldo e deixe esfriar; Com um pouco de molho vinagrete, azeite e sal, tempere a salada de feijão; Reserve.

Como servir o Piramanga