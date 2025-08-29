Picapau é flagrado batendo em árvore em avenida do bairro do Marco, em Belém

Um pica-pau foi flagrado na tarde desta sexta-feira (29) em uma cena inusitada na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Ignorando a movimentação urbana e o vaivém dos carros, o pássaro chamou atenção ao bicar tranquilamente o tronco de uma árvore na avenida.

O comportamento é típico da espécie, que utiliza o bico para cavar buracos em busca de alimento ou para fazer ninhos. A cena chamou a atenção de quem passava pelo trecho entre as ruas Pirajá e Alferes Costa. Veja a cena:

Fauna silvestre resiste em meio ao ambiente urbano de Belém

A presença de animais silvestres em áreas urbanas tem se tornado cada vez mais comum, especialmente em cidades da Amazônia como Belém, onde áreas verdes e árvores centenárias ainda resistem entre as construções. O flagrante do pica-pau reforça a importância da preservação desses espaços, que funcionam como refúgio para aves e outros animais.

Os pica-paus desempenham um papel importante no ecossistema, pois ajudam a controlar a população de insetos e outros animais pequenos. Eles também ajudam a dispersar sementes de plantas em suas fezes, o que ajuda a espalhar a vegetação em torno das áreas onde vivem.