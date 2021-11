Pessoas recebem primeira ou segunda dose da vacina contra a Covid-19 neste domingo

O movimento foi tranquilo nos shoppings onde estava ocorrendo a vacinação contra a Covid-19 em Belém, neste domingo (28). O público-alvo da ação eram pessoas ainda não imunizadas com a primeira ou a segunda dose da vacina até julho, mas também os que foram vacinados com a segunda dose até julho e ainda não receberam a terceira dose do imunizante. A vacinação ocorre até às 22h, nos shoppings Boulevard e Grão Pará.

A servidora pública Letícia Chaves, de 37 anos, foi com o marido norte-americano de vacinar. Ela conta que, após ler algumas matérias sobre os efeitos colaterais da vacina, resistiu por um tempo. “Eu li muito sobre as possíveis consequências negativas da vacina, isso me deixou receosa durante um bom tempo. Estou tranquila, apesar de não estar muito confiante sabendo de tantas pessoas que se infectam mesmo tomando a vacina”, disse.

O marido, Darrell Flunker, de 42 anos, pensa um pouco diferente, mas acompanhou a esposa nas decisões e foram tomar juntos para irem imunizados visitar a família dele, nos Estados Unidos. “Lá é requisito para entrar ter pelo menos duas doses da vacina, e acho que é importante, minha mãe se vacinou, minha irmã. Quando visitarmos é importante que estejamos imunizados para diminuir as probabilidades de acontecer alguma coisa”, avaliou.

O professor Amauri Magalhães, de 51 anos, foi tomar a terceira dose, após seis meses das duas primeiras, e se autodeclara um defensor da vacina. “Quiser aplicar até nos dois braços pode”, brinca. “Não tive efeitos colaterais, só na primeira dose uma moleza. Mas sou muito a favor da vacina”, conclui.

Para se vacinar é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado o cartão de vacinação de Belém. A partir desta segunda-feira, a vacinação seguirá nas mais se 50 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégicas Saúde da Família (ESF). Além de mais seis outros pontos, já que a sala de vacinação da Universidade da Amazônia (Unama) começou a funcionar na sexta-feira, 26.