Pessoas idosas saúdam chegada da terceira dose em Belém nesta quinta (23)

Imagine ter mais de 90 anos de idade, já ter tomado duas doses de vacina contra a covid-19 e saber, nesta terça-feira (21), que na quinta (23) vai poder tomar a terceira dose, a de reforço contra o coronavírus. Essa alegria foi compartilhada por muitos paraenses, como Gabriel Rodrigues de Oliveira, de 92 anos de idade, e de Júlia Felipe Mangas, 98 anos, ambos morando em Belém.

Tão logo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) divulgou nesta terça que iria iniciar a aplicação da terceira dose nesta semana, Gabriel Rodrigues, animou-se todo. "Eu fiquei muito feliz com essa informação; na quinta, eu vou fazer a terceira dose, mais um passo para frente", disse. Ele nasceu em 4 de janeiro de 1929.

Gabriel mora no bairro da Pedreira e, desde março, só tem saídas de casa de forma esporádica, para consultas médicas e uma volta de carro com familiares até um local aberto, como prevenção ao coronavírus.

"Eu já fiz as duas doses e, agora, tenho que receber essa terceira, para reforçar a imunização contra a doença. Penso que temos que nos proteger mesmo contra o vírus, porque, ainda que a situação tenha melhorado com relação ao ano passado, a pandemia ainda não acabou", afirmou.

Vacinação

De acordo com a programação da Sesma, para esta quinta-feira (23), está agendada a vacinação para as pessoas nascidas até 1933, as quais receberão a dose de reforço, a terceira dose.

Já na sexta-feira (24), será a vez das pessoas idosas nascidas de 1934 a 1937 receberem a terceira dose.

Satisfeita

Nascida em 2 de julho de 1923 e moradora do bairro de Batista Campos, Júlia Felipe Mangas, 98 anos, mostra-se tranquila para receber a terceira dose. "Eu quero me vacinar lá na Universidade (UFPA), porque é longe e pouca gente vai", declarou, sorrindo, com o bom humor costumeiro de quem, como seu Gabriel, leva a vida com calma.

Dona Júlia, de 98 anos, espera pela dose de reforço da vacina com bom humor (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Dona Júlia disse que como todo mundo tem que se vacinar, "a gente vai aderir". Ela espera não ter nenhuma reação com a vacina como ocorreu nas outras duas vezes nas quais foi imunizada contra a covid-19. Júlia contou que não esperava a terceira dose para logo. Perguntada se se incomoda em ter de novamente se vacinar, ela disse que não. "A gente vai numa boa", declarou.