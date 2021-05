Pessoas em situação de rua são vacinadas em Belém

Cidadãos e cidadãs em situação de rua assistidas nos abrigos permanentes da Prefeitura de Belém, temporários (durante a pandemia) do Governo e da sociedade civil receberam nesta sexta-feira (21) a segunda dose da vacina contra a covid-19. A previsão da Prefeitua Municipal era vacinar 400 pessoas. Das 9 às 19 horas, o serviço mobilizou técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O critério utilizado pela Prefeitura de Belém para vaciná-los foi o cadastro nos espaços de acolhimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), cerca de 1.500 pessoas vivem em situação de rua na capital.

A imunização teve apoio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e do Consultório na Rua e Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Pela manhã, foi agendada a imunizaçao na Casa de Abrigo para Pessoas em Situação de Rua (Camar I), Camar II, Casa de acolhimento Luz da Fraternidade, Casa de acolhimento Missão Belém e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD). À tarde, a imunização ocorreu no Abrigo Provisório Jarbas Passarinho, onde 210 pessoas foram vacinadas.

"A fragilidade das pessoas na rua é maior, e com o agravamento da doença se torna mais difícil se agir no socorro aos enfermos; por isso, a imunização é importante", destacou Rita Rodrigues, coordenadora da Estratégia Consultório na Rua, da PMB. Esse público-alvo recebeu a primeira dose do imunizante em 30 de abril e, nesta sexta (21), teve acesso à segunda dose.

"Para mim, receber a segunda dose da vacina significa uma segunda chance de vida, uma oportunidade que talvez muitos não tiveram", conta Daiane Sodré. Ela está há três meses vivendo no abrigo temporário, instalado na escola estadual Dom Pedro II.

O coordenador da referência técnica em saúde para populações vulneráveis, Thyago Rezende, destacou: "Por viverem em situação de rua, por estarem expostos, eles acabam sendo também um vetor de transmissão porque estão em vários pontos da cidade. Então, quando a gente imuniza esse público, a gente também está contribuindo com a sociedade", afirmou.

"É uma coisa para a nossa prevenção, para a gente não pegar essa doença, porque a Covid está matando muita gente. Então, a gente tem que se prevenir", disse Mário Júnior, satisfeito por ter sido imunizado.

Foram também vacinadas nesta sexta pessoas com deficiência permanente nascidas entre 1962 a 1981 receberam a primeira dose do imunizante no município. Depois de serem imunizados, os abrigados nas escolas Dom Pedro II e Jarbas Passarinho participaram de uma programação cultural. Promovido pelo Núcleo de Arte e Saúde (Nups) da Sesma, em parceria com a Fumbel, e pelo baile dos vacinados da Pop Rua, o evento levou música e dança para os abrigados.