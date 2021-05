Pessoas com deficiência permanente podem se imunizar até 17h desta sexta (28) em Belém

A vacinação de pessoas com deficiência permanente ocorre em 15 pontos de Belém até às 17h esta sexta (28). Para essas pessoas, que estão recebendo a primeira dose do imunizante, um dos critérios são ter nascido entre os anos de 1982 a 2003 (1ª chamada) ou entre 1962 a 1981 (2ª chamada).

“A Sesma entende que as pessoas com deficiências não aparentes não podem ser distinguidas desse grupo prioritário e, desde que apresentem algum comprovante de condição como os descritos acima, estarão incluídas no grupo prioritário e devem ser vacinadas”, informa a Secretaria.

Mais critérios para esse público é que devem ser vacinadas pessoas que apresentem limitação motora, que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, se utiliza aparelho auditivo, esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho e pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar.

“Essa vacinação é destinada às pessoas cegas e àquelas que tenham dificuldade de enxergar, mesmo com a ajuda de óculos. Neste caso, pessoas com necessidade de usar óculos para corrigir grau, seja de miopia ou astigmatismo, e que com essa correção conseguem enxergar, não se enquadram no grupo prioritário da vacinação”, afirma a Sesma.

Outros critérios à imunização trazem que devem ser vacinadas pessoas com alguma deficiência intelectual permanente, que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

Documentos

Para receberem o imunizante, as pessoas com deficiência devem apresentar: RG, CPF, cartão SUS (opcional) e comprovante de residência de Belém. Além disso, é necessário apresentar uma cópia do laudo médico que indique a deficiência, cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência, carteira Associação Paraense de Pessoas com Deficiência (APPD) e comprovante do Benefício de Prestação Continuada (BPC),

Além de documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência, documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência, o qual será retido no ponto de vacinação.

Confira os 15 pontos de vacinação das pessoas com deficiência permanente

Nesta sexta (28)

Horário: das 9h às 17h

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6, av. Visconde de Souza Franco, 776, bairro Reduto;

2. Cassazum - av. Duque de Caxias, no 1375, bairro do Marco;

3. Colégio do Carmo - tv Dom Bosco, no 72, bairro da Cidade Velha;

4. Escola de Enfermagem da UEPA - av. José Bonifácio, no 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Fibra - av. Gentil Bittencourt, no 1144, bairro de Nazaré;

6. Funbosque - av. Nossa Senhora da Conceição, distrito de Outeiro;

7. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

8. Ginásio Mangueirinho - av. Augusto Montenegro, no 524, bairro Mangueirão;

9. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, tv São Roque, 789, Cruzeiro;

10. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

11. Mosqueiro - Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila.

12. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada

de pedestres pelo acesso da rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

13. Unama, av. Alcindo Cacela, no 287;

14. Unifamaz - av. Visconde de Souza Franco, no 72, bairro do Reduto;

15. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Básico) - rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.