Pessoas com 84 anos ou mais podem tomar segunda dose da vacina até esta quinta-feira (11) em Belém

A campanha de segunda dose da vacina contra covid-19, para idosos com 84 anos ou mais, encerra nesta quinta (11), em Belém. Nesta quarta, as filas para drive-thru ou a pé, nos 18 pontos de atendimento, estavam bem tranquilas e dificilmente alguém levava mais que 10 minutos para ser atendido. O imunizante usado é a CoronaVac, do laboratório Sinovac (China), em parceria com o Instituto Butantan (Brasil).

Esta etapa é voltada para os idosos que receberam a primeira dose nos dias 17 e 18 de fevereiro e que são nascidos a partir de 1937. Há quatro pontos a mais de vacinação que nas etapas anteriores, funcionando das 9h às 17h. Para receber o imunizante, é necessário apresentar o cartão de vacinação da primeira dose, RG e CPF. Só isso. As pessoas acima de 70 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina, também poderão se vacinar até esta quinta. É necessário apresentar o RG, CPF, cartão do SUS (opcional) e comprovante de residência de Belém.

Dona Antônia Silva agpra está protegida após receber a segunda dose da vacina contra covid-19 (Thiago Gomes / O Liberal)

Geralmente, o atendimento a pé costuma ser ainda mais rápido do que o drive-thru. Porém, quem vai num veículo próprio ou de aplicativo, estará um pouco mais seguro. Muitos motoristas de aplicativos, pelas redes sociais, têm anunciado que vão aguardar os idosos se vacinarem, se preciso, nas filas de drive-thru. Muitas idosos dessa faixa etária já possuem mobilidade reduzida por alguma limitação física. Nos pontos de atendimento, os olhos expressavam os sorrisos de alegria.

Entre as pessoas felizes em receber a vacina, não estavam só os idosos. Estavam os filhos. As palavras mais ouvidas eram "alívio" e "tranquilidade". "Muito tranquilo agora. Deu tudo certo, verificamos a seringa e agora só tranquilidade", disse Paulo Silva, após ver a mãe dele, Antônia Silva, de 86 anos, já protegida. A mesma alegria era de Benedito Filho ao ver que o pai, Benedito Moraes, de 94 anos, já imunizado. "É um alívio. Agora é esperar minha vez. Estou com 62 anos", disse.

O filho do senhor Benedito Moraes aguarda a vez para estar tão protegido quanto o pai (Thiago Gomes / O Liberal)

Pontos de Vacinação:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. Drive-thru e a pé;

3. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. Somente a pé;

4. Complexo Capuchinhos, Casa da palavra. Travessa Castelo Branco, 1541, bairro do Guamá. Somente a pé;

5. Estacionamento da igreja dos Capuchinhos. Conselheiro Furtado, 3320, bairro de São Brás. Somente Drive-thru;

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

7. Escola Rotary. Rua Lauro Malcher, nº 279, bairro da Condor. Somente a pé;

8. Estacionamento das obras sociais da Basílica. Entrada pela Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré. Somente drive-thru;

9. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. Drive-thru e a pé;

10. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

11. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. Drive-thru e a pé;

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

13. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

14. UMS Carananduba. Praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro;

15. UMS Maracajá. Travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. Drive-thru e a pé;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. Drive-thru e a pé;

18. Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. Drive-thru e a pé.