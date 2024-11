Pesquisa mostra que quase 64% das crianças de grupos prioritários não frequentam creches em Belém

Em Belém, 63,8% das crianças de 0 a 3 anos de idade, que fazem parte dos grupos prioritários para acesso à creche, não frequentaram esses espaços - é o que aponta a pesquisa "Índice de Necessidade de Creche Estados e Capitais" (INC) elaborada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

De acordo com o estudo, feito com base em dados do Censo Demográfico e da Pnad Contínua de 2023, os grupos prioritários consideram quatro componentes: pobreza, monoparentalidade, mães/cuidadores economicamente ativos e deficiência. Em todo o Pará, 41,1% das crianças integram esse grupo e apenas 21,5% delas frequentam creches.

A pesquisa levou em conta dois fatores para a ausência dessas crianças em creches: a falta de vagas e a opção das famílias. No caso de Belém, das crianças que não frequentam creches, 9,2% não o fazem por falta de vagas. No âmbito do Pará, a falta de vagas é a motivação para 11,7% das crianças não matriculadas em creches.

Situação de pobreza

O estudo também apontou que 12,6% das crianças do grupo prioritário de Belém estão em situação de pobreza. Entre elas, o índice das que não frequentam creches chega a 54,2%. Das crianças em situação de pobreza que não frequentam creches, 13,8% não o fazem por falta de vagas e 40,4% por outros motivos.

O mesmo cenário se repete em todo o estado, onde 18,4% das crianças do grupo prioritário estão em situação de pobreza e quase todas elas (86,3%) não frequentam creches. Das crianças em situação de pobreza que não frequentam creches, 16,6% não o fazem por falta de vagas e 69,7% não o fazem por outros motivos.

A realidade revelada pela pesquisa para Belém e para o Pará não é exclusiva no país. O índice de necessidade de creche no Brasil atingiu 45,9%, o que significa que quase metade das crianças brasileiras de 0 a 3 anos (4,6 milhões) pertencem a grupos que seriam beneficiadas com acesso prioritário às creches. No entanto, a taxa de matrículas é significativamente menor para tais grupos: apenas 43% (1,9 milhão) dessas crianças estão nas creches.