Pesquisa do Dieese aponta redução no preço do açaí dos últimos três meses

O preço médio do litro de açaí do tipo médio comercializado na Região Metropolitana de Belém apresentou queda de 16,64% desde julho deste ano. Porém, apresentou alta de 22% nos últimos 12 meses, índice acima da inflação. A constatação foi feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (DIEESE/PA).

Em julho de 2021, o litro do açaí do tipo médio, que é o mais consumido no Estado, estava sendo comercializado em média por R$ 21,40, enquanto que em agosto do mesmo ano foi comercializado em R$ 17,84. Assim, o produto apresentou queda de 16,64% em relação ao mês de julho. Entre janeiro e agosto de 2021, a queda de preços girou em torno de 1%. Porém, ao compararmos os preços dos últimos 12 meses, o produto aumentou em 22%, 11,58 pontos percentuais a mais que a inflação, avaliada em 10,42% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O litro do açaí do tipo grosso também apresentou queda de preços nos últimos 3 meses e alta nos últimos 12 meses. Comparando o mês de agosto de 2021 com o mês de julho do mesmo ano, o preço do produto caiu em 11,49%. Analisando os primeiros 8 meses deste ano, a queda foi de 1,12%. Nos últimos 12 meses, o produto apresentou alta de 15,02%.

Ainda segundo as pesquisas do DIEESE/PA, os preços do litro de açaí são muito diferenciados de acordo com os locais de vendas. Na última semana do mês de agosto de 2021, o litro do açaí do tipo médio foi encontrado nas feiras livres pelo preço mínimo de R$ 8,00 e máximo de R$ 14,00. Já nos supermercados, na mesma época, o preço do mesmo produto se fixou em torno dos R$ 18,00. Já no caso do litro do açaí do tipo grosso, na mesma época, a variação de preços foi menor: foi comercializado entre R$ 20 e R$ 22 em feiras livres, enquanto que nos supermercados custou cerca de R$ 24.