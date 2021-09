Pesquisa busca entender a rede de interação ambiental no Parque Estadual do Utinga

A interação de plantas e animais no Parque Estadual do Utinga Camilla Vianna é objeto de estudo do Projeto Flora do Utinga, realizado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-BIO).

O objetivo do trabalho é coletar e identificar os insetos que visitam as flores, além de registrar, sem coleta, os vertebrados visitantes. Ao longo da pesquisa será feito ainda o monitoramento da efetividade dessas visitas na produção de frutos, fundamentais para a alimentação da fauna do parque.

Espécies de insetos, como abelhas, borboletas, moscas e vespas, já foram registrados visitando inúmeras espécies de plantas nos diferentes tipos de vegetação do Parque. O pesquisador do Emílio Goeldi, Leandro Ferreira, destaca que a grande riqueza de animais visitando as plantas é um ótimo indicador da qualidade ambiental dos tipos de vegetação do parque.

Ele explica que algumas espécies de insetos e vertebrados são sensíveis à degradação ambiental e desaparecem quando as condições dos habitats não são propícias a sua sobrevivência, o que ocorre em muitas regiões da Amazônia onde o declínio populacional das abelhas é preocupante, pois elas são responsáveis pela polinização de muitas espécies de plantas usadas na alimentação humana.

Ferreira ressalta que muitas espécies de plantas precisam dos insetos para sua sobrevivência, pois sem eles não se torna possível a reprodução. Isso ocorre porque a maioria das flores produzidas pelas plantas nas regiões tropicais precisa desses insetos, que promovem a polinização, que é a transferência de grãos de pólen de uma flor para outra, provocando assim a fecundação e, consequentemente, a produção de algumas espécies de insetos.

Macacos, esquilos, tucanos, ararajuba e pássaros são alguns dos animais que se alimentam dos frutos produzidos pelas plantas do Parque do Utinga. As espécies que se destacam são o Saguinus ursulus (Sagui), Pteroglossus bitorquatus (Araçari de Pescoço Vermelho), Pteroglossus bitorquatus ( Ararajuba), Guerlinguetus aestuans (Caxinguelê /Esquilo) e Ramphastos vitellinus (Tucano de Bico Preto).