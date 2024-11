Pesca, meio ambiente e desenvolvimento na Amazônia são tema de evento da Justiça Federal em Belém

As questões que envolvem a vida na Região Amazônica e os avanços para as populações ribeirinhas serão o tema central de um evento realizado pela Justiça Federal, em Belém, no dia 25 de novembro. O “Diálogo Interinstitucional sobre Pesca, Meio Ambiente e Desenvolvimento da Amazônia” reunirá representantes da Justiça Federal, Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará e Superintendência de Pesca que vão dialogar sobre a temática, que é um dos assuntos que envolvem o contexto da preservação. Qualquer pessoa poderá participar, inscrevendo-se por meio de formulário próprio disponível no link.

O evento terá início às 9h e é realizado sob a organização da Justiça Federal e da OAB/PA, a coordenação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e o patrocínio da Caixa e da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Além disso, está sendo promovido pela Seção Judiciária do Pará, através do Centro Local de Inteligência (CLI/SJPA).

Um dos painéis deve reunir os representantes da Justiça Federal, OAB/PA e Superintendência de Pesca para tratar sobre tudo o que envolve a vida na Amazônia. Em seguida, outro painel incluirá representantes da UFPA, Federação da Pesca no Pará e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). À tarde, a partir das 14h, estão programados debates reunindo Justiça Federal, UFPA, OAB/PA, Caixa e representantes da sociedade civil.

Serviço:

Diálogo Interinstitucional sobre Pesca, Meio Ambiente e Desenvolvimento da Amazônia

Dia: 25 de novembro de 2024

Hora: 9h

Local: Auditório da Justiça Federal, em Belém

Inscrições no link