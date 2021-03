Período chuvoso é propício às infecções de pele; saiba como evitar

Nesse período de mais chuvas, algumas doenças prevalecem, como, por exemplo, as infecções fúngicas. Isso ocorre quando as pessoas ficam com áreas corporais molhadas, principalmente os pés. “Também ao pisarmos em terrenos arenosos contaminados por larvas de verme de animais (como cachorro) poderemos adquirir a larva migrans (conhecida como ‘bicho geográfico’) em terrenos arenosos e ou com lamas e também sermos atingidos pela tungas, que originarão a tungíase nos pés”, disse a dermatologista Rossana Veiga, chefe do serviço de dermatologia do Hospital Universitário João de Barros Barreto, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Tungíase é uma parasitose causada por fêmeas grávidas de uma espécie de pulga, Tunga penetrans, que habita o solo de zonas arenosas.

Ela explicou que infecções virais de um modo geral podem manifestar-se principalmente nas trocas de estações. Infecções bacterianas se comportam de forma secundária, principalmente nas infestações e infecções acima citadas ao molhar e deixar molhado pés, acrescentou. As recomendações são: não andar descalço; higiene dos pés (água, sabonete e enxugar sempre) e higienizar os sapatos pelo lado de dentro . Se possível, trocar os sapatos e manter os pés ‘secos’, acrescentou. “São recomendações bem básicas, mas que evitam muito as complicações como as infecções fúngicas e ou as bacterianas”, afirmou.

Infecções bacterianas na pele causam dor e fica vermelho com aspecto inflamado

Rossana Veiga disse ainda que as infecções fúngicas em geral não doem. Apenas coçam e, muitas vezes nos pés, nem coçam - apenas descama a pele dos pés. “As infecções bacterianas em geral na pele causam dor, fica vermelho com aspecto inflamado e, muitas vezes, podem dar pus (secreção amarela ou esverdeada)”, explicou. Ao aparecer esses sintomas, a pessoa deve se consultar na unidade básica ou com médico da saúde de família. “Em casa, não deve aplicar remédios caseiros ou pomadas indicadas por pessoas não médicas. Muitas vezes, o paciente piora o quadro clínico formando irritações (eczemas) por medicações cadeiras e remédios sem indicação precisa também podem aumentar a infecção e, aí, gerar mais irritação local (eczemas). Procura logo o primeiro atendimento básico ou, se tiver acesso direto, o dermatologista”, explicou Rossana Veiga.

A dermatologista também disse que, neste período de chuvas, as pessoas estão mais suscetíveis à picada de insetos, os quais podem originar, principalmente nas crianças, quadro de prurigo, que são múltiplas lesões nas pernas e braços que coçam muito. Prurigo é a reação à picada de inseto. “E fica recomendado para evitar o uso de repelentes no início da manhã e fim da tarde quando começar a cair mais a temperatura e uso de calças compridas ou pijamas longos. É necessário ser medicado pelo pediatra ou médico da saúde da família ou dermatologista”, afirmou.