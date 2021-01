Período chuvoso requer muita atenção dos condutores, alerta Detran

Dirigir nesse período chuvoso requer muita atenção dos motoristas. Por isso, o diretor técnico-operacional do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Bento Gouveia, afirma que conduzir o veículo com cautela pode salvar vidas no trânsito. Nessa época, a água acumulada na pista é uma das principais fontes de riscos de acidentes.

"É muito importante que cada indivíduo tenha total conhecimento do seu veículo e conheça a via - se costuma alagar, ou se existem lombadas, por exemplo. Se não conhecer, é preciso ter muita atenção", alertou Bento. "Se aquaplanar, é preciso segurar o volante com as duas mãos, movimentando para perder velocidade e evitar usar o freio até que saia daquela linha de água e recuperar totalmente o controle", orientou. Aquaplanagem é quando a água cria uma fina camada sobre a pista, fazendo com que os pneus percam atrito com o solo e o veículo deslize sem controle.

O ideal mesmo, em caso de chuva forte, é estacionar em algum local seguro e só retomar a condução quando o tempo melhorar. Mas, se isso não for possível, o motorista deve estar totalmente atento à direção. Ou seja: nada de mão no celular, no som ou em qualquer outra movimentação que possa distrair o condutor. É ainda recomendado pelo Detran que os condutores inspecionem muito bem o veículo e mantenham a revisão em dia, para que haja segurança no momento de freadas mais bruscas. Ultrapassagens devem ser evitadas a todo custo. É importante também garantir a integridade do limpador de parabrisas, do desembaçador e também dos pneus.

Mais do que em outras situações, é preciso respeitar a distância mínima em relação ao carro da frente, já que, com a pista molhada, em caso de uma parada mais brusca do dianteiro, fica mais difícil parar completamente o carro de trás.

Ao perder placa no alagado, motorista deve registrar Boletim de Ocorrência

Nesse período de chuva, também é comum motoristas perderem as placas do carro em áreas alagadas. E, em certos locais de Belém, há quem recolha as placas, devolvendo-as depois para os condutores, mas em troca de uma certa importância em dinheiro. Outros não conseguem recuperar a placa. O Detran esclarece que o condutor precisa fazer um Boletim de Ocorrência no caso de perda, roubo ou extravio da placa, para se respaldar em uma possível abordagem em fiscalizações. O órgão informa ainda que o motorista flagrado dirigindo sem uma das placas de identificação poderá ser multado e ter seu veículo retido ao parque de retenção. A infração é de natureza gravíssima.

Após o B.O., o procedimento é realizar nova vistoria no veículo junto ao Detran, com obrigatoriedade de agendamento prévio pelos canais de comunicação do órgão, para que a nova placa seja confeccionada posteriormente. O Detran lembro que quem possui o modelo de placa antigo, nessa ocasião migrará automaticamente para o modelo Mercosul. Por fim, o artigo 171 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) tipifica a violação para quem usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos. É caracterizada como infração média, com aplicação de 4 pontos na CNH mais multa de R$ 130,36. No ano de 2020, foram sete autuações realizadas em todo o Pará.

Dicas de direção defensiva:

- Fazer revisão dos pneus, freios e faróis do veículo;

- Checar o funcionamento dos limpadores e desembaçadores;

- Reduzir a velocidade e manter maior distância do veículo da frente;

- Em caso de pouca visibilidade, pare e espere as condições de tempo melhorarem;

- Se pegar a estrada para viajar, prefira ir durante o dia;

- Evitar freadas ou mudanças bruscas de pista, pois o acúmulo de água pode provocar a aquaplanagem.