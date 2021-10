Pelo segundo ano, decoração da berlinda está sendo transmitida, ao vivo, na noite deste sábado

Pelo segundo ano consecutivo, a decoração da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré está sendo feita ao vivo, e com transmissão pelos veículos oficiais do Círio 2021, na noite deste sábado (9). A programação começou pouco depois das 20 horas. A decoração é feita pelo designer floral Paulo Morelli. Também está ocorrendo uma live musical, começando com a cantora paraense Carol Ferreira. Também haverá a apresentação das cantoras Fafá de Belém e Adriana Arydes, esta de São Paulo, e do cantor Almirzinho Gabriel.

As rosas utilizadas na decoração vêm de Holambra, em São Paulo, e as orquídeas são de um orquidário de Castanhal, pertencente a José Torres. As folhagens serão fornecidas pela floricultura Yamanaka e por Natalino Corrêa, produtor agrícola de Mosqueiro. Entre hastes de flores e folhagens serão utilizadas cerca de 12 mil peças. A decoração da berlinda deverá durar em torno de duas horas.

Paulo Morelli está envolvido com a área há 25 anos, com graduação em Paisagismo. Essa é sua terceira temporada como decorador da berlinda. Participou pela primeira vez em 2002, permanecendo até 2007. Retornou de 2014 a 2019, e agora novamente. “Estou honrado em ser escolhido por Maria, uma alegria sem igual ser o jardineiro da nossa Rainha”, disse, emocionado, Paulo.

A Estação Luciano Brambilla, antiga Estação dos Carros, onde ocorre a live, será decorada por Fátima Petrola. “A grande maioria das flores vêm de Holambra, em São Paulo, já que a produção local de flores não é grande. Além disso, tem a questão da variedade, porque nosso clima não favorece a diversidade de tipos e cores. Serão utilizadas na berlinda folhagens e orquídeas de fornecedores locais. A escolha da decoração deste importante ícone do Círio é sempre pensada para formar um conjunto harmônico com o manto de Nossa Senhora”, afirmou Cláudia Hage, membro da diretoria de decoração. Após o domingo do Círio, a Berlinda ficará em exposição na Praça Santuário, junto com a Imagem Peregrina em seu novo manto, de 8 às 22 horas. “Ela ficará sob um toldo de proteção a fim de preservar tanto o carro como as flores”, informou Cláudia.