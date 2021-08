Pelo segundo ano consecutivo, Arraial de Nazaré não terá parque de diversões

Em mais um ano atípico, o Arraial de Nazaré não terá, até o momento, o tradicional parque de diversões ITA. As informações foram obtidas pela reportagem nesta quarta-feira (18), junto à assessoria da Diretoria do Círio de Nazaré.

A Diretoria segue com as negociações para instalação do parque, contudo, depende da liberação feita pelos órgãos públicos de saúde, de acordo com as condições sanitárias, devido à pandemia de covid-19.

O Arraial de Nazaré deste ano funcionará no estacionamento do Centro Social de Nazaré, de 1º a 26 de outubro, com estandes para venda de alimentos, artesanatos e artigos religiosos, além de apresentações musicais. A programação completa está prevista para ser apresentada em setembro.

História

O Arraial de Nazaré é uma tradição que começou na primeira edição do Círio de Nazaré, em 1793. Na época, consistiu em uma grande feira de produtos agrícolas. Com o passar do tempo o arraial passou a ser formado por uma série de brinquedos direcionados para o divertimentos dos fiéis, e por várias barracas de venda de artesanato, comidas típicas e outros produtos industrializados, todos localizados em um espaço próximo da Basílica Santuário.