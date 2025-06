COP30: Evento sobre ESG será realizado pela 1ª vez em Belém para comunicadores; veja como participar

Com a COP 30 se aproximando, profissionais de comunicação de Belém terão a oportunidade de aprender, de forma gratuita, sobre práticas ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) entre os dias 29 de junho e 05 de julho.

O evento "Expedição Amazônia", realizado pela primeira vez na capital paraense, é organizado pela Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) em parceria com a Academia Amazônia Ensina (ACAE).

Segundo a associação, um dos objetivos principais é auxiliar nas práticas de sustentabilidade dentro das empresas com foco nos desafios ambientais da Amazônia, principalmente no contexto da COP30.

Destinado a profissionais de comunicação interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre práticas ESG, a edição 2025 tem como mote “Conhecer para Comunicar” e contará com sete dias de imersão que incluem visitas a pontos de referência da região, com foco em biodiversidade, cultura, ciência, saberes tradicionais e empreendedorismo sustentável.

"A expedição oferece aos comunicadores a chance de vivenciar e compartilhar histórias e práticas de sustentabilidade, que serão debatidas internacionalmente durante a conferência. Isso cria uma oportunidade única de alinhar as discussões sobre ESG no Brasil com os compromissos internacionais relacionados à preservação ambiental e justiça social", explica Emiliana Pomarico, gerente-executiva da Escola Aberje de Comunicação.

Programação

A Expedição Amazônia ocorrerá entre 29 de junho e 5 de julho de 2025. Durante esse período, os participantes terão uma agenda intensa de atividades, incluindo visitas a secretarias ligadas à COP30, centros de pesquisa e desenvolvimento amazônico, iniciativas de empreendedorismo socioambiental e muito mais. A intenção é promover momentos de aprendizagem e troca com líderes comunitários, agentes culturais e outros profissionais envolvidos na preservação e no desenvolvimento sustentável da região. Clique aqui para conferir a programação completa.

O evento, que reunirá profissionais de comunicação, como jornalistas, assessores de imprensa, especialistas em marketing, sustentabilidade e ESG, além de representantes de instituições de ensino, pesquisa e agentes culturais, tem patrocínio master da Hydro, patrocínios do Itaú e LATAM Airlines e apoio da Fundação Toyota do Brasil.

*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.