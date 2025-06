Peixe-boi amazônico é resgatado no rio Tapajós e aguarda transferência para Belém

Um peixe-boi amazônico, de aproximadamente 25 quilos, foi resgatado nas águas do rio Tapajós, no Pará. O filhote, batizado de **Tião**, foi encontrado no último dia 29, na região da Floresta Nacional do Tapajós, após um alerta feito por moradores da localidade de Piquiatuba. Brena Cunha, agente ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e responsável pela guarda do animal, explicou que, ao ser encontrado, o filhote — com cerca de três meses — estava vulnerável e necessitava de cuidados imediatos.

“Por se tratar de um filhote, a gente tem que atuar com a maior urgência possível, porque os filhotes dessa espécie de peixe-boi amazônico dependem do cuidado parental e da amamentação da mãe, praticamente de forma exclusiva, até mais ou menos dois anos e meio, três anos. Eles até comem alguma coisa ou outra, mas dependem desse aleitamento. Então, quando é encontrado um filhote nessa situação de órfão, a gente sempre procura agir o mais rápido possível. Demos a primeira orientação para a comunidade de colocá-lo em algum recipiente com água, para que esse bicho não desidrate, não fique no sol e tenha esse primeiro atendimento enquanto articulávamos o restante dos cuidados”, explicou Brena Cunha.

Após o alerta, o ICMBio contou com a parceria do **ZooUnama** e o apoio de diversas entidades para realizar o resgate. O **Instituto Bicho d’Água**, em Belém, se disponibilizou a receber o animal, e uma operação de remoção aérea foi planejada para transferir Tião até o instituto, onde ele receberá o tratamento veterinário adequado.

“Em parceria com a Semas \[Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade], com o Ibama, com o Graesp, estamos aguardando a remoção desse animal para lá. A remoção será feita por via aérea; estamos apenas ajustando os últimos detalhes em relação à aeronave, para fazer o transporte até o Instituto Bicho d’Água, que é quem vai receber, oferecer os cuidados necessários, com equipe veterinária capacitada, e cuidar desse animal até que ele esteja em condições de uma possível reintrodução na natureza”, detalhou Brena Cunha.

Cunha explica que, por enquanto, não é possível apontar o que aconteceu com a mãe do animal. “A gente não sabe exatamente o que houve com a mãe. É uma espécie que é vítima da caça, então, às vezes, a mãe é caçada, e o filhote é usado como isca para capturá-la. Pode ter sido também que esse animal se enroscou em alguma rede, em alguma malhadeira, e acabou se perdendo da mãe. A gente não sabe exatamente o que houve, mas, por ser um filhote órfão, nossa preocupação é sempre oferecer esse cuidado o mais rápido possível e direcioná-lo para um lugar que tenha capacidade de fazer esse acompanhamento a longo prazo, porque, na natureza, ele não sobreviveria sozinho”, avaliou Brena Cunha.