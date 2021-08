Pedalada em Belém, nesta quinta-feira, pedirá mais respeito no trânsito

Ciclistas farão, na noite desta quinta-feira (19), em Belém, uma pedalada pedindo mais respeito no trânsito. Eles irão até a avenida Centenário, onde Marcelo do Espírito Santo foi atropelado por um ônibus. Ele morreu na manhã de terça-feira (18), após um dia de internação no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. O acidente ocorreu na segunda-feira (16).

A concentração será às 19h30, na praça da República, em frente ao Theatro da Paz. Hoje, 19, é o "Dia Nacional do Ciclista". A manifestação, pacífica, é realizada pelo grupo Bike Belém. Segundo a organização do ato, Marcelo era amante das bicicletas e fabricava vários modelos personalizados. Ainda conforme os organizadores, a manifestação é para externar a insatisfação "com todas essas situações ainda sem solução para a classe ciclística, que sofre rotineiramente com tanto descaso. Vá de branco quem quiser paz, vá de preto quem estiver de luto, vá de qualquer cor. O importante é não ficar calado e parado”.

No local, eles irão instalar a ghost bike (uma bicicleta fantasma) para marcar que, ali, morreu um ciclista. A saída para o local do acidente será às 20h30. E o itinerário é o seguinte: Presidente Vargas, Nazaré, Magalhães Barata, José Bonifácio, Duque de Caxias, Brigadeiro Protásio, Júlio César e Centenário.