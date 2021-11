"Pedal da Virada" abre inscrições para a 8ª edição, a expectativa é reunir 3 mil cliclistas no passeio de Belém até Mosqueiro

A reunião de amigos ciclistas no Natal de 2014, deu origem ao grupo Pedal da Virada que há 7 anos realiza inscrições para o passeio ciclístico que abre o calendário anual do ciclismo paraense. As inscrições da 8ª edição do "Pedal da Virada" estão abertas e seguem até dia 10 de dezembro, o passeio acontece no dia 9 de janeiro de 2022. A expectativa é reunir cerca de 3 mil ciclistas, a maior edição da história do grupo.

Claudio Santos, 45 anos, é comerciante e há 32 anos pedala. Ele, um dos fundadores, conta como o projeto iniciou e que a cada edição há mais adesões de ciclistas paraenses. "O grupo surgiu no Natal de 2014 em uma reunião de amigos. A princípio era pra ser um pedal com um pequeno grupo, mas virou um desafio. A 1° edição na virada para 2015, aconteceu do dia 31 para o dia 1° de janeiro, em Mosqueiro. O desafio era quem chegasse no half do chapéu virado às 6h da manhã, ganharia uma camisa e o grupo ia sair para uma volta na ilha", relembrou o comerciante. "Achamos que não iam aparecer 30 pessoas. Às 5h da manhã já estávamos na concentração na praia do chapéu virado e a turma começou a chegar pedalando, a maioria saiu de Belém. Confeccionamos 150 camisas e quem chegasse já ia ganhando a camisa. Ao todo participaram do sorteio cerca de 600 ciclistas. Aí entrou para o calendário anual do grupo", completou.

O coordenador do grupo afirma que hoje o pedal da virada é um evento destinado a promover o lazer para toda a família, voltado à prática de atividades físicas para os ciclistas e que na edição da virada para 2022 a expectativa é muito positiva. A saída está prevista para às 5h do mercado de São Brás, em Belém, com destino a ilha de Mosqueiro. O percurso tem 75 km até o local de chegada, na praia do Farol. Ao final do passeio ciclístico haverá uma confraternização, com o espaço decorado e entrega de kit hidratação (frutas e outros) para cada participante inscrito no evento.

O ciclista reforça o convite a quem gostaria de aliar a aventura a um esporte saudável, após garantir que se tem um condicionamento físico adequado e garante que o "pedal" garante conhecer novas pessoas, histórias e lugares, pois tem sido assim em sua vida desde criança.

"Pedalar é meu esporte desde a infância, em cima da bike já conheci centenas de lugares lindos, uns que só chegam de bike e outras cidades e estados. A prática da pedalada me traz benefícios físicos e mental. O exercício aeróbico queima os triglicerídeos, colesterol, modelar meu corpo, me tirar do sedentarismo. No início sentimos umas dores no corpo, depois ajuda a tratar as dores e corrige posturas. Já me livrei de cirurgias, devido a prática do esporte. Aproveito os longos percursos para meditar, conversar com Deus, analisar minha vida e o que eu preciso melhorar como pessoa. Pedalar cansa meu corpo e descansa minha mente", concluiu.

Informações sobre a inscrição:

As inscrições podem ser feitas em Belém, Ananindeua, Marituba, Mosqueiro, Santa Isabel do Pará, Nova Timboteua, Bragança e Vila dos Cabanos e podem ser feitas via pix. Para mais informações: trilhaserumospa@gmail.com ou nos contatos (91) 98227-8497 / (91) 983062919. Importante ressaltar que o participante tem que está apto a realizar atividades de longa distância. O passaporte para o evento custa: R$ 100,00 e inclui:

• Camisa Oficial de ciclismo

• Seguro de vida

• Pontos de hidratação

• Kit hidratação na chegada

• Painel de fotografia

• Fotografia e vídeo

• Filmagem por drone

• confraternização na praia

• Sorteio de uma Bike