PC investiga invasão à fazenda de vereador de Parauapebas por pessoas ligadas a Aurélio Goiano

A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (9), que investiga, sob sigilo, a invasão da Fazenda Santa Emília, propriedade rural pertencente ao vereador de Parauapebas, Fred Sanção (PL), localizada a cerca de 35 quilômetros da sede municipal, ocorrida na segunda (8). Segundo Fred, o blogueiro Luiz Maracaipe — conhecido como “Bombom de Alho” — e o subcomandante da Guarda Municipal, identificado como “França”, acompanharam a invasão e destruição, inclusive de defensivos agrícolas. Ainda de acordo com o vereador, o blogueiro e o subcomandante estariam a mando do prefeito da cidade, Aurélio Goiano (Avante). Por meio de nota, a PC diz que acompanha a situação. "A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Parauapebas”, detalhou o comunicado.

O vereador Fred Sanção denunciou o caso nas redes sociais, apontando o prefeito Aurélio Goiano como o mandante da invasão e da destruição da propriedade. “Eu estou no meu gabinete na Câmara Municipal fazendo o meu trabalho e me deparo neste momento nas redes sociais com um vídeo de uma pessoa que não tem escrúpulo nenhum para falar alguma coisa – o Bombom de Alho, cachorro de recado do prefeito Aurélio Goiano. Sabe onde ele estava? Estava na minha propriedade particular, ali na imediação do projeto Furnas; ele estava lá invadindo uma propriedade privada, fazendo sei lá o quê. Estamos neste momento colhendo informações do que era. O meu advogado esteve lá para saber o que estava acontecendo. A mando do prefeito, ele estava lá fazendo as maiores atrocidades”, acusou.

Nas redes sociais, o blogueiro Bombom de Alho, Luis Maracaipe, divulgou que estava apurando irregularidades contra Fred Sanção, mas não detalhou quais seriam as irregularidades e nem o que estava na fazenda do vereador.

Invasão

De acordo com a assessoria do vereador Fred Sanção, o vereador recebeu informações de que estavam invadindo sua propriedade por volta das 10h de segunda-feira (8), quando se encontrava em reunião de pauta com a equipe de assessores do mandato para se preparar para a sessão da Câmara de Vereadores de Parauapebas. Uma equipe do vereador foi então deslocada para a localidade. A fazenda foi invadida e teve defensivos agrícolas armazenados no local furados com faca.

Ao chegar no local, a equipe de assessores do vereador viu a porteira da fazenda violada e encontrou o carro dos invasores — uma caminhonete com vidros peliculados — ainda dentro da propriedade, ainda de acordo com informações da assessoria do parlamentar. O segurança do vereador desceu e solicitou a identificação dos ocupantes do veículo, porém os invasores aceleraram a caminhonete, atingindo lateralmente o veículo dos assessores, segundo as primeiras informações da equipe de Fred Sanção.

Após perseguição até a sede de uma fazenda vizinha, o veículo dos invasores foi fechado. O segurança dos assessores se identificou como policial militar, mas os invasores tentaram fugir novamente. Neste momento, o policial atirou três vezes contra o pneu da caminhonete para evitar nova fuga. Após 20 minutos, o blogueiro Bombom de Alho desceu do carro alegando ter sido vítima de homicídio, juntamente com o subcomandante França, da Guarda Municipal de Parauapebas, de acordo com as primeiras informações do caso. Algum tempo depois, uma equipe da Guarda Municipal de Parauapebas apareceu no local e, em seguida, uma viatura da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência.

Em um vídeo gravado dentro do veículo dos invasores, os dois falam em ligar para o prefeito Aurélio Goiano. “Liga para o Aurélio!”, dizem no carro. Bombom de Alho pede para o agente de segurança pegar a pistola do blogueiro e colocar a pistola na cintura. “França, bota a minha pistola na tua cintura”, diz no vídeo. A assessoria de Fred Sanção diz que guardas municipais, que chegaram antes da Polícia Militar, sumiram com a pistola de Bombom de Alho. Toda a situação foi registrada na 20ª Seccional da Polícia Civil de Parauapebas.

O blogueiro disse que teve o veículo perseguido por outra caminhonete até a sede de uma fazenda e que um policial à paisana, que faz a segurança de Fred Sanção, atirou nos pneus do veículo. Maracaipe disse também que recebeu ameaças anteriormente, que já teve a casa baleada e solicitou segurança do estado por causa disso.

Em nota, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), informou que dispõe de uma corregedoria responsável por apurar todos os fatos envolvendo servidores da pasta e tomar as medidas cabíveis sempre que necessário.

“Reforçamos que, tanto a secretaria quanto a gestão municipal, não corroboram com quaisquer condutas irregulares e que todas as informações relacionadas ao episódio citado já estão sendo encaminhadas para conhecimento e análise da Corregedoria. Assim que houver avanço na apuração, novos esclarecimentos poderão ser prestados”, disse.