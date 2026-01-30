Passou no vestibular? Veja o guia completo de como se limpar e tirar cheiro de ovo do cabelo

A divulgação do listão da UFPA, da UEPA e de outras faculdades no Pará é um momento de extrema alegria, mas que traz consigo uma tradição desafiadora: a chuva de ovo, trigo e colorau. Embora esses ingredientes celebrem um ritual de passagem e a superação de desafios, o cheiro de ovo (o famoso "pitiú") pode impregnar nos fios e ser difícil de eliminar.

Se você acabou de passar no vestibular e não sabe como limpar a "sujeira da vitória", confira este guia prático com truques caseiros infalíveis para deixar seu cabelo cheiroso e saudável novamente.

1. O poder do Bicarbonato de Sódio

O bicarbonato é um dos métodos mais eficazes e acessíveis para neutralizar odores fortes. Existem duas formas principais de utilizá-lo:

Pasta de limpeza profunda : Misture o bicarbonato com água até formar uma pasta, aplique nos fios e deixe agir por 15 minutos antes de enxaguar com água fria.

: Misture o bicarbonato com água até formar uma pasta, aplique nos fios e deixe agir por 15 minutos antes de enxaguar com água fria. Mistura com shampoo: Combine duas colheres de sopa de bicarbonato com três colheres de shampoo em um copo de água. Massageie suavemente o couro cabeludo por cinco minutos e enxágue bem.

VEJA MAIS

2. Vinagre de Maçã para neutralizar e dar brilho

O vinagre de maçã atua como um excelente neutralizador de odores, além de fechar as cutículas dos fios, garantindo brilho.

Para remover o pitiú, misture uma xícara de vinagre com duas xícaras de água. Aplique nos cabelos e deixe agir por cerca de 30 minutos antes de realizar a lavagem normal. Se o cheiro persistir, o processo pode ser repetido conforme a necessidade.

3. Borra de Café: Esfoliação e absorção de odores

Uma dica valiosa para quem lida com odores muito fortes é o uso do café, que funciona como um esfoliante e absorvente natural.

Lave o cabelo com shampoo normalmente. Misture duas colheres de borra de café no shampoo e aplique novamente, massageando por pelo menos cinco minutos. Após enxaguar, utilize uma mistura de duas colheres de vinagre de maçã com três colheres de condicionador para selar os fios e amenizar o cheiro do pó de café.

4. Hidratação pós-química (ou pós-ovo)

Após retirar o excesso de resíduos, é fundamental recuperar a saúde capilar. Ingredientes naturais como óleo de coco ou aloe vera (babosa) ajudam a neutralizar o que restou do odor e deixam os fios macios e hidratados após o estresse da comemoração.

Bônus: Como tirar o cheiro de ovo da casa?

Se a comemoração aconteceu dentro de casa, o odor pode se espalhar pelos ambientes. Para resolver isso, prepare um spray caseiro:

1 litro de água;

Meio copo de vinagre de álcool;

1 colher de bicarbonato;

3 colheres de álcool;

1 medida de amaciante.

Borrife a mistura nos locais afetados e deixe agir até que o mau cheiro seja totalmente eliminado.

Dica de Ouro: Sempre utilize água fria para o primeiro enxágue do ovo no cabelo. A água quente pode "cozinhar" o resíduo nos fios, tornando a remoção do cheiro ainda mais difícil.

Com essas soluções simples, você pode desfilar sua aprovação com cabelos limpos, saudáveis e, o mais importante, sem nenhum rastro de pitiú!

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)