Passeio ciclístico alerta contra violência sexual

Um passeio ciclístico organizado pela Igreja Batista da Lagoinha, marcado para este sábado (22), servirá para mobilizar a população da Grande Belém e incentivar mais pessoas a se posicionarem em apoio ao combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. O percurso será de nove quilômetros e meio, por vários bairros da capital paraense.

A ação faz parte da campanha pelo Maio Laranja, ou seja, a Campanha Nacional do Maio Laranja, instituída pela Lei Federal 9.970, de 2000 - que busca promover o Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Saída será no bairro da Pedreira



A saída do Passeio Ciclístio Maio Laranja ocorrerá às 8h do sábado (220, da porta da Igreja, na travessa do Chaco, 449, bairro da Pedreira.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site da organização. Informações são dadas também pelo fone (91) 98386-4449. Todos os protocolos de segurança e contra a covid-19 serão seguidos pelos participantes ao longo do evento, diz a coordenação do passeio ciclístico.

Um desafio social brasileiro



No Pará, de janeiro a julho de 2020, mais de 200 casos de abuso sexual foram registrados, segundo a Fundação ParáPaz. "Na maioria dos casos, o abusador é alguém próximo ao seio familiar e encontra brechas para realizar os atos, devido ao fato de ter a confiança da criança e dos familiares. Ao sofrer abuso sexual, a criança ou o adolescente apresenta sinais que podem ajudar identificar o crime, como: marcas de abuso de agressão e machucados, dificuldade de andar e sentar, agressividade, irritabilidade, tristeza, medo ou choro excessivo, transtornos alimentares, dificuldade de aprendizagem e outros", enfatizam dirigentes da Igreja Batista da Lagoinha.

“Infelizmente o Pará tem índices bem elevados relacionados a esse assunto. Por isso, nos reunimos para juntos sairmos pelas ruas de Belém, em um passeio ciclístico em defesa dessas crianças e adolescentes que passam por situações de abuso. Devemos buscar a prevenção e o cuidado, pois isso evita traumas irreparáveis na vida das vítimas”, destaca o pastor da igreja, Maxwell Barros, ao reforçar que o ato busca também a conscientização da sociedade.