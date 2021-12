'Passaporte da vacina' aumenta busca por plastificação do comprovante de vacinação, em Belém

Na travessa Mauriti, esquina com a avenida Pedro Miranda, Valdeney Pereira trabalha com a esposa há mais 5 anos tirando xerox e plastificando documentos. Desde ontem (06), quando passou a valer o decreto 2.044/2021 do Governo do Estado do Pará, que torna obrigatório a apresentação da carteira de vacinação nos locais citados no decreto, tais como: academias, bares, restaurantes, espaços de culto religiosos, etc.

A procura pelos serviços da plastificadora aumentou, segundo Valdeney, que conta que seu trabalho antes era mais esporádico, plastificando cartão de saúde ou documento de identidade. "Ontem, como era o primeiro dia do decreto, eu plastifiquei 20 carteiras. Mas só hoje de manhã, eu já plastifiquei 50 carteira de vacinação", disse.

O trabalhador avalia positivamente o decreto e acredita que é necessário, pois a população tem que frequentar os lugares, mas vacinada, para evitar a proliferação das novas cepas do coronavírus, além de ajudar a impulsionar o próprio trabalho. "Eu achei que esse decreto é muito bom. As pessoas precisam circular, mas vacinadas. Porque senão, os casos da doença aumentam. A questão da exigência até ajudou nas minhas vendas. antes a procura era para plastificar um cartão SUS, uma identidade, CPF. Agora todo mundo quer plastificar as carteirinhas de vacinação da Covid. Porque precisam andar com elas", comentou.

Questionado pela equipe da redação integrada de O Liberal o que ele acredita ter levado à procura, diz que: "eu acho que as pessoas estão tendo cuidado para não molhar, não rasgar, agora que precisarão estar com elas em mãos, sabem que é um documento importante se sem elas, não terão acesso aos lugares. Eu mesmo já plastifiquei a minha carteira", finalizou.

Entre as pessoas na fila de espera para o atendimento, Ana Célia Arouck, 77 anos, organizava os documentos que iria tirar xerox e plastificar. Ela conta que tem todas as carteira de vacinação e, além de estar com todas as doses anticovid, já tomou a dose de reforço e agora que garantir que seu passaporte vacinal estará seguro e não irá rasgar de tanto manusear.

"Eu já tomei a 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina. Eu tomo todas as vacinas do calendário disponível e inclusive, tenho todas as minhas carteiras de vacinação. Eu estou plastificando para manter os cuidados com a carteira. Que é um papel fino. Agora vamos manusear bastante, né, corre o risco de rasgar ou molhar", concluiu.

Por ser um documento oficial e agora necessário para a comprovação nos locais listados no decreto estadual 2.44/2021, a Prefeitura de Belém foi demandada sobre a possibilidade de plastificar ou não o documento. A equipe de redação integrada aguarda o posicionamento.