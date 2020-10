Passageiros sem máscara causam tumulto em embarcação vinda de Breves para Belém

Uma embarcação que saiu de Breves, na ilha do Marajó, que tinha como destino a capital Belém, é alvo de denúncias de passageiros por descumprir os protocolos de segurança e prevenção para a proliferação do novo coronavírus. Segundo denunciantes, alguns passageiros e até o comandante da embarcação estavam sem máscara. Outro fato que causou bastante preocupação e revolta, seria uma idosa que viajava também sem máscara e com sintomas da Covid-19.

A terapeuta ocupacional, Larissa Santos, de 30, entrou na embarcação em Curralinho, ainda no Marajó. Ela que também tinha como destino a cidade de Belém, conta que ficou bastante preocupada ao se deparar com uma grande quantidade de passageiros sem máscara. "Eu fiquei com medo. Vi que tinham muitas pessoas sem máscara no barco", conta Larissa que se diz indignada com a situação. "Eles só mandaram todos colocarem as máscaras, quando o barco já se aproximava do porto de Belém", reforça.

Preocupada com a situação, Larissa decidiu questionar o comandante da embarcação. "Eu perguntei a ele se isso era normal. Com muita grosseria, ele me respondeu dizendo que se eu estivesse incomodada que descesse na próxima parada do barco, que seria em São Sebastião da Boa Vista", explica.

Não bastasse quase toda a tripulação está descumprindo as normas de segurança, a passageira ainda conta que ficou ainda mais preocupada ao notar que havia uma senhora no barco, sem máscara e com sintomas de Covid-19. "Ela espirrava muito. Estava com muita tosse. Apresentava uma fraqueza no corpo, como se estivesse com alguma doença", afirma.

Por conta da situação e do desrespeito sofrido, a passageira disse ainda que vai tomar medidas judiciais contra o comandante e contra a empresa. "Eu estou avaliando de que forma eu posso buscar meus direitos na Justiça. Essa situação não pode se repetir", adiantou.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a navegação Bom Jesus que é responsável pela embarcação. Por telefone, a empresa negou que qualquer ato de descumprimento das medidas de segurança tenha acontecido durante a viajem. "Nós cumprimos todos as normas de segurança. Todos os passageiros são orientados a usar máscaras. No embarque e no desembarque, suas temperaturas não medidas", explicou Silvana Pinto, gerente de vendas da empresa.

A empresa disse, ainda, que até o momento não recebeu nenhuma reclamação por descumprimento de qualquer medida de segurança durante a viagem em questão. "Ainda não fomos informados de nada. Eu conversei com o comandante e ele disse que está tudo normal. Se, em algum momento, os passageiros retiraram suas máscaras, certamente deveria ser no momento das refeições, pois o barco faz algumas paradas para que os passageiros possam lanchar", finalizou.