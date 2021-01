Passageiros são obrigados a descer de ônibus após usuário fazer nº 2

Usuários da linhas Icoaraci/Almirante Barroso passaram por uma situação no mínimo inusitada no início da tarde desta sexta-feira, 8. Em determinado ponto da viagem os passageiros começaram a sentir um forte odor de fezes que exalava dentro do coletivo, causando mau estar geral. Segundo informações compartilhadas em um perfil das redes sociais, um dos passageiros acabou por evacuar na área reservada aos cadeirantes e, em seguida, deu o sinal e desceu do coletivo.

O ônibus seguiu viagem, mas os usuários que permaneceram dentro dele não conseguiram suportar por muito tempo o mau cheiro. O próprio motorista se viu obrigado a parar e pedir para que todos os passageiros descessem e pegassem outro ônibus da mesma linha ou empresa para chegar até seus destinos.

Uma das passageiras chegou a fazer o registro do momento em que o coletivo estava sendo desocupado. A postagem rendeu dezenas de comentários, a maioria bem humorados. Alguns tentaram atenuar a situação apostando em um "aperto involuntário", outros chegaram até a duvidar que fosse real. O fato é que o sufoco passado pelo usuário, até então não identificado, virou assunto do dia.