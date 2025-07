Passageiros enfrentam fila e sol forte à espera de ônibus para Mosqueiro

Sob o sol forte desta sexta-feira (11), passageiros enfrentaram filas na espera pelo ônibus que faz a linha para a ilha de Mosqueiro, um dos principais destinos turísticos da região metropolitana de Belém durante as férias escolares.

Apesar do fluxo de veículos estar ocorrendo dentro do previsto, com ônibus passando a cada 20 minutos, muitos usuários reclamaram do tempo de espera e da falta de estrutura no local. Segundo relatos, a demanda tem sido maior que o habitual, e a espera sob o sol intenso tem gerado desconforto, especialmente para idosos e crianças.

A reportagem de O Liberal esteve no local e os passageiros comentaram que os ônibus estão trafegando, mas a frequência deveria ser maior, pois o intervalo de 20 minutos acaba sendo longo para a demanda do período de férias. Outros também criticaram a ausência de organização e a falta de fiscais no ponto de embarque.

A ilha de Mosqueiro costuma receber grande número de visitantes durante os fins de semana e feriados, principalmente no mês de julho, quando as temperaturas aumentam e as praias ficam mais movimentadas.