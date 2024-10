Passageiros relatam transtorno no Aeroporto Internacional de Belém após o Círio

Na tarde desta segunda-feira (14), pós-Círio, passageiros da companhia Azul relataram tumulto no Aeroporto Internacional de Belém. Um voo que deveria ter saído às 15h55 de Belém com destino ao Aeroporto de Confins já sofreu duas alterações. Primeira mudança foi para 16h30. A segunda para 17h15.

A preocupação das pessoas que têm conexão em Confins é se vai dar tempo de pegar o avião para outros destinos lá.

De acordo com informações dos passageiros, os funcionários da Azul disseram que “conexões operadas por eles, as pessoas não precisam se preocupar. Mas conexões com outras companhias, eles não podem fazer nada”. Os funcionários também estão dizendo que “por aqui, até o momento, não há nenhuma orientação aos passageiros, a não ser pedir que eles esperem, pois outros voos com destino a Confins estão lotados”.

O motivo do atraso seriam as fortes chuvas em São Luís, de ontem tá vindo o avião que deve seguir até Confins.

“Sou de São Paulo e vim passar o Círio em Belém. Desde o primeiro momento da minha viagem, São Paulo/ Belém, estou tendo dor de cabeça com a Azul”, disse um cliente da companhia aérea, que preferiu não se identificar.

A reportagem vai entrar em contato com a assessoria de comunicação da companhia aérea Azul.