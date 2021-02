Passageiro flagra momento em que a porta de um ônibus cai durante a viagem

As condições do transporte público em Belém são motivos frequentes de insatisfação entre passageiros que dependem dos veículos para se deslocar diariamente. No último domingo, 14, a porta de um ônibus da linha Guamá-UFPA caiu com o veículo ainda em movimento. A cena foi registrada em vídeo por moradores do bairro do Guamá, que fizeram piada da situação constrangedora e revoltante vivenciada pelos passageiros e também pelos trabalhadores rodoviários.

No vídeo, o motorista e o cobrador do coletivo aparecem carregando a porta do veículo por cerca de 50 metros, para tentar colocá-la de volta no lugar. Enquanto isso, os passageiros riem da situação, sem, contudo, deixar de fazer suas críticas ao serviço prestado pelas empresas de ônibus que circulam na capital paraense.

A equipe de reportagem da Redação Integrada O Liberal entrou em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) pedir esclarecimentos sobre o incidente e também sobre as fiscalizações que são feitas nos ônibus.

A SeMOB informou que tomou conhecimento do caso pela reportagem e de imediato vai formalizar junto à empresa um pedido de explicações para tomar as medidas cabíveis quanto ao fato, considerado grave pelo órgão. Também deverá programar ainda para esta semana uma fiscalização na garagem da Viação Guajará para verificar a condição de toda a frota da empresa responsável pela linha, de maneira a assegurar que os usuários não sejam expostos a incidentes como este tenham a segurança garantida.