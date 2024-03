Páscoa: festa da família para a construção de um mundo novo, a partir do exemplo de Jesus

A necessidade de vida em comunhão entre as pessoas em uma relação permanente com Deus foi ensinada pessoalmente por Jesus Cristo há mais de dois milênios, e neste domingo (31), na celebração da Páscoa do Senhor, muitas famílias em Belém não apenas relembram esse momento singular como ratificam o sentido da família universal preconizada pelo Cristo. "A Páscoa é o momento de reviver a Ressureição de Cristo em família", enfatiza a administradora Mariana Pinheiro, 52 anos, cuja família se reunirá hoje com esse sentido de reflexão, perdão e renovação. A reunião familiar ocorrerá na casa de Mariana, no bairro da Pedreira.

Ela frequenta a Paróquia da Santa Cruz, atua como catequista e faz parte do Encontro de Casais com Cristo (ECC). A fé de Mariana e família é expressa de várias maneiras, como a iniciativa de uma vez por mês rezar o Terço. E neste domingo, a família se reunirá rezar o Terço da Páscoa, com o significado da Vida Nova trazida por Jesus Cristo, "vencendo a morte por nós". Será servido do Almoço da Páscoa aos participantes do encontro em família, após os eventos anteriores da Semana Santa.

"Participarmos da Via Sacra, da Confissão e da programacão na paróquia. Na Sexta-Feira Santa, fazemos a peregrinação das 7 igrejas, onde refletimos as 5 Chagas de Jesus e faremos orações pessoais", relata Mariana. Nesse contexto, o Cristo Ressuscitado, como pontua Mariana, significa "renovação de fé e esperança em nossos corações".

Além de Mariana Pinheiro e o marido dela Paulo Pinheiro, a mãe dela, dona Iraci, participarão do encontro de Páscoa as famílias dos cunhados (4) e cunhadas (2) e sobrinhos e a sogra de Mariana, totalizando 18 pessoas.

Casal Mariana e Paulo Pinheiro: vida unificada a partir da fé, renovada na Páscoa (Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal)

Estado permanente de vida

No sentido evangélico, como explica o monsenhor Ronaldo Menezes, pároco de São Geraldo Magela, no bairro de Val-de-Cans, "Páscoa é sempre renovação, mudança de um estado de morte para um estado, agora permanente, de vida, isto é, vida nova, ou renovado por uma ação poderosa de Deus".

"A partir do que aconteceu na saída do Egito, no tempo de Moisés, e à luz do que vivemos a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Para nós, é mais do que aconteceu aos nossos antepassados; Jesus Cristo, dando-se a Si mesmo em imolação na cruz, sacrificando-se por nós, fez-nos compreender que agora, neste exato momento, nós somos a nova massa dos antigos pães ázimos, livres de tudo o que era antigo e imperfeito, deste mundo novo trazido por Jesus Cristo. Isso significa dizer que temos a obrigação de oferecer ao mundo hodierno um novo modo de vida, um novo comportamento, uma nova conduta, vida pautada pelo Cristo Senhor, que venceu o Mal e nos mostrou o caminho do bem", enfatiza o monsenhor Ronaldo.

Monsenhor Ronaldo Menezes: mensagem da Páscoa é de esperança (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Essa passagem das Sagradas Escrituras é basilar para a fé dos cristãos. "Penso que essa importância se dá pelo fato de que marca uma época diferente de todas as anteriores, quando o homem aprendia a pedagogia de Deus, que respeitou diversas fases, para marcar-nos com o sinal de um amor diferente, que vence todo tipo de maldade, que não se acomoda diante do mal, mas se impõe pela prática do bem. Esta prática poderia ser resumida numa frase que escutamos na noite da Vigília Pascal, extraída do Gênesis: "Faça-se a luz, e a luz se fez"; isto é, não devemos ter medo de apresentar a luz como caminho natural do homem, ou da humanidade se preferimos. Negar-se a caminhar nesta luz é negar sentido à existência do próprio homem, destinado a conhecer a luz verdadeira na Páscoa, Jesus Cristo", ressalta Ronaldo Menezes.

Por essa razão, a Igreja Católica celebra a Páscoa sempre com festa, porque "ela é a nossa maior e mais importante celebração". "A Vigília Pascal, que celebramos na noite do Sábado Santo, marca definitivamente o modo como vivemos neste mundo, com a responsabilidade que de Deus recebemos. E o mundo não pode desconhecer nem negar o Evento Jesus Cristo e a sua morte renovadora, assim como a sua ressurreição a iluminar os destinos de todos nós", acrescenta o monsenhor.

Acerca da mensagem de Jesus Cristo, que venceu a morte, em relação aos desafios de uma mundo marcado pelo desrespeito e violência entre pessoas e povos, monsenhor Ronaldo Menezes destaca: "São João nos conta no seu Evangelho, no capítulo 13, que Judas, ao deixar o grupo dos Doze, entrou na noite, e fez o que fez. A grande traição do homem a Deus é imaginar-se protagonista num mundo que não é obra sua, de uma ação cuja totalidade não está em suas mãos, mas nas mãos do Criador".

"Se a humanidade, ou melhor, se nós não quisermos entrar na escuridão de uma existência sem sentido, não devemos virar as costas para Deus, que não deseja o nosso mal, nem nos empurra para o que não é bom. Precisamos ouvir a Deus, escutá-lo, temê-lo na obediência, para não sermos sábios ao nosso próprio conceito ou opinião, mas sábios pelo saber divino. Trair a Deus não é um bom negócio para a vida, em nenhum caso. O sentido da Páscoa está em renovar a esperança de que podemos muito com Deus, até vencer o Mal", finaliza monsenhor Ronaldo Menezes.

Lição de esperança

Neste domingo (31), como parte da celebração da Páscoa de Jesus Cristo, a Assembleia de Deus Belém promoverá o musical "O Sacrifício" às 17h30 e às 19h, no Templo da Assembleia de Deus – Centenário, na avenida Augusto Montenegro. O pastor e maestro Marcos Matos é produtor musical dessa Cantata de Páscoa (incluindo também o musical "Vivo está", com o maestro Benedito Júnior) neste final de semana, explica como esse momento das Sagradas Escrituras é compreendido pelos integrantes da AD Belém.

"Nós, da Assembleia de Deus, como evangélicos, enxergamos o momento da Páscoa como o ápice do plano de salvação de Cristo Jesus. No Natal, a gente procura declarar a chegada do Messias a este mundo, que é o início do plano de salvação, e agora, na Páscoa, a gente comemora a conclusão desse plano de salvação sobre as nossas vidas. É o momento em que a gente relembra do sacrifício e morte de Jesus na cruz do Calvário, mas para concluir o plano de salvação, e principalmente para a gente, a culminância é a sua ressurreição", ressalta o pastor.

"Como cristãos, evangélicos, acreditamos que Jesus está vivo, Cristo está vivo, Ele ressuscitou", enfatiza Marcos Matos. "E a grande lição que o Cristo deixa para a gente é a lição de esperança, de que nós podemos ter a nossa salvação garantida, que apesar de vivermos em um mundo tão conturbado e de momentos tão difíceis que nós vivemos no mundo de uma forma geral, com doenças, guerras, a gente poder lembrar que nós temos ao nosso lado um Deus que está vivo e que nos guarda, que nos protege de todo o mal e que está ao nosso lado pronto para nos socorrer quando a gente precisa", assinala.

A Páscoa mobiliza integrantes da AD Belém nos 550 templos da Igreja. "A mensagem principal no musical é trazer à memória das pessoas esse sacrifício, tudo que Jesus passou aqui na Terra enquanto homem, mas nós vamos focar principalmente em dizer que Ele está vivo, que Ele ressuscitou no terceiro dia, e que a gente assim pode passar para o público uma mensagem de esperança, que temos um Deus ao nosso lado", reitera o pastor Marcos.