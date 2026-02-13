Partiu, Carnaval! Passageiros começam movimentar o Terminal Rodoviário de Belém nesta sexta-feira

Às vésperas do feriado de Carnaval, o Terminal Rodoviário de Belém já registrava movimento na manhã desta sexta-feira (14). Apesar de ainda moderado, com pessoas deixando a cidade e outras chegando na capital para aproveitar o feriadão, a previsão era de crescimento ao longo do dia, quando as pessoas aproveitam o final do dia para viajar. Para este ano, a expectativa é de que 24,5 mil pessoas circulem pelo terminal, segundo a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart).

Quem preferiu se antecipar durante a manhã de sexta não enfrentou filas para comprar a passagem e conseguiu garantir o bilhete em poucos minutos. Foi o caso da autônoma Pammelly Mendes, 27 anos. Acompanhada da filha, Poliana Mendes, de 10 anos, ela seguia para Moju, no nordeste paraense, onde vai aproveitar o feriado após ser convidada para um casamento, compromisso que decidiu estender para curtir a folia. Moradora de Soure, na Ilha do Marajó, ela diz que esta é uma época propícia para descansar e desacelerar da rotina de trabalho.

“Vou para um casamento que será no sábado e vou aproveitar para curtir o Carnaval lá em Moju. Vou passar o fim de semana por lá, fazer uma coisa diferente e me divertir. É a primeira vez que saio no feriado, pois sempre fico trabalhando. Resolvi mudar. Lá onde moro, para a gente ganhar dinheiro, todo fim de semana e qualquer feriado é dia de trabalhar, ainda mais quando chegam turistas. Então, nesse feriado de Carnaval, decidi sair um pouquinho da rotina e fazer algo diferente”, comenta Pammelly.

Pammelly já estava na expectativa de aproveitar a viagem e deve seguir em Moju até terça-feira de Carnaval. “Pretendo ir aos blocos, curtir, viver. Quero conhecer os igarapés. É a minha primeira vez no Carnaval de Moju e quero conhecer pessoas, coisas novas. Também um momento meu e da minha filha. Sou mãe solteira. Por isso, queria trazer ela para viver algo diferente também, sair um pouco da rotina”, relata.

Mãe e filha prestes a embarcar para Moju (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Feriado é sinônimo de descanso

O feriado prolongado também motivou Agatha Santos, 24 anos, gerente de um estabelecimento, a viajar sozinha pela primeira vez para curtir o Carnaval. Para ela, que prefere descansar, a praia de Fortalezinha, no município de Maracanã, nordeste do Pará, foi o destino ideal. “Estou fugindo do Carnaval. Escolhi Fortalezinha porque é bem mais tranquilo, com pouca movimentação. E eu vou lá mesmo pra curtir o final de semana, com muita tranquilidade. Não tenho nenhum conhecido. Só reservei uma pousada e estou indo”, comenta a jovem.

“É a minha primeira viagem nessa época de Carnaval. Estou indo sozinha. Aproveitei o meu período de férias. Veio tudo na ocasião certa. Eu estou indo hoje [sexta-feira] para voltar na terça-feira. Eu pretendo conhecer alguns pontos turísticos que tem lá, principalmente a praia. E quero conhecer a cultura de lá, a culinária também, que é bem conhecida em relação ao peixe”, acrescenta Agatha.

Agatha: jovem deseja espairecer durante o feriadão (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Momento com a família

Enquanto muitas pessoas deixavam Belém, outras chegavam do interior do Pará. A estudante Rafaela Ferreira, 34, é belenense, mas cursa zootecnia na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), em Parauapebas, e reservou o feriadão para visitar a família na capital. Ela desembarcou no terminal na manhã desta sexta-feira, com a expectativa de rever os parentes e descansar. “Aproveitei o feriado, na verdade, para vir visitar. Não sou muito fã de Carnaval, mas estou usando o momento para rever amigos e familiares daqui.

“Já faz dois anos que estou em Parauapebas e faz um tempo que não venho. Então, estou aproveitando exatamente para visitar mesmo os familiares. Preciso estar em Parauapebas de novo na quarta-feira de manhã, então provavelmente na terça-feira já tenho que estar lá”, pontua Rafaela. E, com a inauguração recente de novos espaços turísticos em Belém, Rafaela diz que deve visitar as novidades na capital. “Sou mais tranquila, mas eu vi que já tem novos lugares pra cá, então vou aproveitar pra Só para conhecer um pouquinho”, relata a estudante.

Terminal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Fluxo de passageiros

A expectativa de passageiros embarcados para o Carnaval no terminal rodoviário de Belém é de 18.200 embarcados e 6.300 desembarques, com acréscimo de 30% ao número real do ano passado, de acordo com a Sinart. Ainda segundo a entidade, os destinos no estado mais procurados entre os viajantes são: Cametá, Vigia, Marudá, Acará e Santo Antônio do Tauá. E para fora do Pará são: Salvador, Fortaleza, São Luís, Teresina e Rio de janeiro.