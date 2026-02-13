Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Partiu, Carnaval! Passageiros começam movimentar o Terminal Rodoviário de Belém nesta sexta-feira

Às vésperas do feriado, o terminal já registrava movimento na manhã desta sexta-feira (14)

Gabriel Pires
fonte

Pela manhã, muitas pessoas já estavam no terminal para embarcar e comprar passagens (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Às vésperas do feriado de Carnaval, o Terminal Rodoviário de Belém já registrava movimento na manhã desta sexta-feira (14). Apesar de ainda moderado, com pessoas deixando a cidade e outras chegando na capital para aproveitar o feriadão, a previsão era de crescimento ao longo do dia, quando as pessoas aproveitam o final do dia para viajar. Para este ano, a expectativa é de que 24,5 mil pessoas circulem pelo terminal, segundo a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart).

Quem preferiu se antecipar durante a manhã de sexta não enfrentou filas para comprar a passagem e conseguiu garantir o bilhete em poucos minutos. Foi o caso da autônoma Pammelly Mendes, 27 anos. Acompanhada da filha, Poliana Mendes, de 10 anos, ela seguia para Moju, no nordeste paraense, onde vai aproveitar o feriado após ser convidada para um casamento, compromisso que decidiu estender para curtir a folia. Moradora de Soure, na Ilha do Marajó, ela diz que esta é uma época propícia para descansar e desacelerar da rotina de trabalho.

“Vou para um casamento que será no sábado e vou aproveitar para curtir o Carnaval lá em Moju. Vou passar o fim de semana por lá, fazer uma coisa diferente e me divertir. É a primeira vez que saio no feriado, pois sempre fico trabalhando. Resolvi mudar. Lá onde moro, para a gente ganhar dinheiro, todo fim de semana e qualquer feriado é dia de trabalhar, ainda mais quando chegam turistas. Então, nesse feriado de Carnaval, decidi sair um pouquinho da rotina e fazer algo diferente”, comenta Pammelly.

Pammelly já estava na expectativa de aproveitar a viagem e deve seguir em Moju até terça-feira de Carnaval. “Pretendo ir aos blocos, curtir, viver. Quero conhecer os igarapés. É a minha primeira vez no Carnaval de Moju e quero conhecer pessoas, coisas novas. Também um momento meu e da minha filha. Sou mãe solteira. Por isso, queria trazer ela para viver algo diferente também, sair um pouco da rotina”, relata.

image Mãe e filha prestes a embarcar para Moju (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Feriado é sinônimo de descanso

O feriado prolongado também motivou Agatha Santos, 24 anos, gerente de um estabelecimento, a viajar sozinha pela primeira vez para curtir o Carnaval. Para ela, que prefere descansar, a praia de Fortalezinha, no município de Maracanã, nordeste do Pará, foi o destino ideal. “Estou fugindo do Carnaval. Escolhi Fortalezinha porque é bem mais tranquilo, com pouca movimentação. E eu vou lá mesmo pra curtir o final de semana, com muita tranquilidade. Não tenho nenhum conhecido. Só reservei uma pousada e estou indo”, comenta a jovem.

“É a minha primeira viagem nessa época de Carnaval. Estou indo sozinha. Aproveitei o meu período de férias. Veio tudo na ocasião certa. Eu estou indo hoje [sexta-feira] para voltar na terça-feira. Eu pretendo conhecer alguns pontos turísticos que tem lá, principalmente a praia. E quero conhecer a cultura de lá, a culinária também, que é bem conhecida em relação ao peixe”, acrescenta Agatha.

image Agatha: jovem deseja espairecer durante o feriadão (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Momento com a família

Enquanto muitas pessoas deixavam Belém, outras chegavam do interior do Pará. A estudante Rafaela Ferreira, 34, é belenense, mas cursa zootecnia na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), em Parauapebas, e reservou o feriadão para visitar a família na capital. Ela desembarcou no terminal na manhã desta sexta-feira, com a expectativa de rever os parentes e descansar. “Aproveitei o feriado, na verdade, para vir visitar. Não sou muito fã de Carnaval, mas estou usando o momento para rever amigos e familiares daqui.

“Já faz dois anos que estou em Parauapebas e faz um tempo que não venho. Então, estou aproveitando exatamente para visitar mesmo os familiares. Preciso estar em Parauapebas de novo na quarta-feira de manhã, então provavelmente na terça-feira já tenho que estar lá”, pontua Rafaela. E, com a inauguração recente de novos espaços turísticos em Belém, Rafaela diz que deve visitar as novidades na capital. “Sou mais tranquila, mas eu vi que já tem novos lugares pra cá, então vou aproveitar pra Só para conhecer um pouquinho”, relata a estudante.

Terminal

Fluxo de passageiros

A expectativa de passageiros embarcados para o Carnaval no terminal rodoviário de Belém é de 18.200 embarcados e 6.300 desembarques, com acréscimo de 30% ao número real do ano passado, de acordo com a Sinart. Ainda segundo a entidade, os destinos no estado mais procurados entre os viajantes são: Cametá, Vigia, Marudá, Acará e Santo Antônio do Tauá. E para fora do Pará são: Salvador, Fortaleza, São Luís, Teresina e Rio de janeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval

terminal rodoviário de belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

CALOUROS

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac)

12.02.26 9h10

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

TRÂNSITO

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

09.02.26 16h59

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda