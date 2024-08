Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi faz 129 anos com programação especial; veja

Na quinta-feira, 15 de agosto, dia do feriado de adesão do Pará, o Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi celebra 129 anos de existência. O espaço do parque compreende a exposição de fauna e flora, além do aquário, centro de exposições e as demais construções históricas no entorno. Em homenagem ao aniversário, será realizada uma programação das 9h às 12h, com ponto de encontro na Samaumeira Jovem. Entre as atividades, os visitantes poderão usufruir de visitas guiadas, kits educativos sobre a história do museu, entre outros.

Além do kit educativo, Baú de Memórias, também foi idealizada coleção didática Emília Snethlage, outra atividade pensada para manter preservada a memória do patrimônio histórico. Nela serão apresentados animais que marcaram a história do parque, como o jacaré-açu Alcino e a onça-preta Bemp.

Outras atividades

A manhã de aniversário também trará as Pranchas Didáticas, já conhecidas do público que participa das visitas em grupo no parque. Também há a “Visita Animal ao Parque Zoobotânico”, uma atividade educativa ilustrada que apresenta detalhes interessantes sobre alguns dos habitantes do espaço, como sua alimentação, apelidos e a maneira que chegaram ao parque. Além disso, o kit “Os Maiorais do Parque Zoobotânico" apresenta ícones da fauna e da flora existentes nesta base do Museu Goeldi. As informações destacam a força, tamanho, peso ou outras características que os distinguem de outras espécies, ressaltando estruturas anatômicas com o auxílio de animais taxidermizados, ossos, sementes, etc.

Programação estendida

Além das programações na manhã festiva, a programação comemorativa segue até o final de agosto. Entre os dias 14 e 28 serão realizados circuitos dialógicos para grupos escolares previamente agendados. Estas visitas orientadas destacarão os aspectos históricos dos elementos arquitetônicos da época da implantação do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, no século XIX.