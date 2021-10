Parque do Utinga sediará segunda edição da Grande Bioblitz do Hemisfério Sul

O Parque Estadual do Utinga receberá entre os dias 22 a 25 de outubro a 2ª edição do evento "Grande Bioblitz do Hemisfério Sul", que é colaborativo e internacional, transmitido de forma on-line através da plataforma iNaturalist, onde cientistas-cidadãos compartilham registros fotográficos da biodiversidade local. O objetivo é mobilizar as pessoas para que possam registrar - por meio de fotografia ou gravação de sons - toda e qualquer biodiversidade, seres vivos, dos locais onde residem, entre eles: animais, plantas e fungos, exceto humanos e animais domésticos, como cães e gatos.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), por meio das Diretorias de Gestão e Monitoramento das Unidades de Conservação (DGMUC) e de Gestão da Biodiversidade (DGBio),organizam esta edição em Belém e Região Metropolitana (RMB). Este ano, os participantes do evento no Parque Estadual do Utinga poderão contar com um atrativo a mais, passeios guiado pelas trilhas Água Preta, Patauá, Yuna, Breu Branco, Castanheira e Mariana, que será guiado por uma equipe capacitada e habilitada que além de facilitar a observação da vida silvestre passará as instruções referente aos cuidados na questão da preservação da biodiversidade.

Ao todo 95 vagas serão disponibilizadas, o passeio é gratuito com grupos de até 15 pessoas. Para participar é preciso se inscrever no site do evento: https://www.eventbrite.com/e/grande-bioblitz-do-hemisferio-sul-2021-belem-e-regiao-metropolitana-tickets-181062752567. Uma vez feita a inscrição, os participantes devem utilizar no dia do evento: roupas leves, repelente, protetor solar, boné, garrafa de água e binóculos se houver, além de fazer uso de máscara e ácool em gel, para evitar a disseminação da Covid-19.

Para participar da Grande Bioblitz do Hemisfério Sul é só acessar o site ou baixar o aplicativo do iNaturalist - plataforma que auxilia os aventureiros e aventureiras a registrarem as espécies, dando dicas e informando em tempo real qual a espécie encontrada, inclusive se ela é um novo registro de ocorrência para a região - no celular, fazer o cadastrado na plataforma em seguida procura "Belém e Região Metropolitana 2021" e selecionar, para saber mais acesse: https://www.inaturalist.org/projects/grande-bioblitz-do-hemisferio-sul-2021-belem-e-regiao-metropolitana-pa-brasil).

(Com informações da Agência Pará)