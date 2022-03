Parque do Utinga recebe programação especial neste domingo pelo Dia da Floresta

Ações de sensibilização sobre a importância da conservação dos recursos naturais foram realizadas neste domingo (20), no Parque Estadual do Utinga, em Belém. A programação faz parte das comemorações pelo Dia Internacional das Florestas, comemorado nesta segunda-feira, dia 21 de março. O evento contou com a apresentação da banda da Polícia Militar.

Com o intuito de ampliar o acesso da população paraense às informações sobre as florestas, o evento contou com apoio de técnicos da Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF/IDEFLOR-Bio) e de grupos organizados da UFRA, do programa de Educação Tutorial em Engenharia Florestal (PET/Florestal), Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente (GESMA), formado por acadêmicos da área das Ciências Agrárias e afins, e Grupo de Estudos de Animais Selvagens (GEAS).

“Exposições, ações de educação com crianças, vamos estar também proporcionando a própria visita pelas trilhas que nós temos, para que essa interação seja feita e eles possam ter uma percepção mais significativa da sua relação com o meio ambiente”, explicou a presidente do Ideflor-Bio, Karla Bengtson.