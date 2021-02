Parque do Utinga ganha exposição de bonsais neste sábado (20)

Quem comparecer ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna (Peut), neste sábado (20), vai conferir uma exposição gratuita de bonsais, árvores em miniatura feitas com técnicas milenares desenvolvidas na China e conhecidas no mundo inteiro. Serão expostos 30 modelos, e o público terá acesso à explicação sobre o processo de toda a criação. O Parque, administrado pela Organização Social Pará 2000 e pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), é uma das principais áreas verdes da Grande Belém.

A exposição 'Bonsai no Utinga' funcionará no espaço de acolhimento, das 8 às 13h, com entrada franca, e será realizada pelo grupo União Bonsai Pará. "Nós explicaremos como é o processo de criação dessas árvores, que podem ter variados estilos a depender da criatividade e habilidade de quem manuseia os insumos necessários para sua produção", comenta Alain Rogério, diretor fundador da Associação de Bonsai do Rio de Janeiro e fundador do grupo União Bonsai Pará.

Alain prevê que a exposição será oportuna para quem nunca teve contato com os procedimentos de preparo de árvores em miniatura, pois essas pessoas poderão aprender, desde o zero, como se criar um bonsai.

Na bandeja

A palavra "Bon-sai" (muitas vezes escrita de forma errada como bonzai ou banzai) é um termo japonês que, traduzido literalmente o significado da palavra "plantado em uma bandeja". Esta forma de arte é derivada de uma prática chinesa antiga de horticultura, que, em partes, foi reconstruída sob a influência do zen-budismo japonês. Isso aconteceu há pelo menos mais de mil anos.

O objetivo final de se cultivar um bonsai é criar uma representação miniaturizada, porém, realista da natureza, na forma de uma árvore. Na realidade, os bonsais não são plantas geneticamente transformadas em anãs, sendo que qualquer espécie de árvore pode ser utilizada para se cultivar como bonsai.

O horário de funcionamento do Parque Estadual do Utinga permanece das 6 às 17h, todos os dias, exceto às terças-feiras, quando o espaço fecha para manutenção. Os horários de menor fluxo de pessoas são das 6h às 8h e das 12h às 17h. Para entrada e permanência no local é obrigatório o uso de máscara e obediência ao protocolo de segurança contra a covid-19.