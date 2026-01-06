Capa Jornal Amazônia
Parque da Cidade será fechado temporariamente após fim do Natal Encantado; saiba quando reabre

Espaço fecha ao público a partir desta quarta-feira (7), após o fim da programação natalina, informou a prefeitura

Hannah Franco
fonte

Parque da Cidade fecha de 7 a 9 de janeiro; veja quando volta a funcionar (Bruno Nobre / Prefeitura de Belém)

O Parque da Cidade, em Belém, ficará fechado para visitação entre os dias 7 e 9 de janeiro em razão do desmonte da decoração do Natal Encantado. A informação foi confirmada pela prefeitura, que destacou que o espaço volta a funcionar normalmente no sábado (10/1).

A programação natalina termina oficialmente nesta terça-feira (6/1). Com o encerramento das atividades do Natal Encantado, terá início o processo de retirada das estruturas instaladas no parque, o que exige a suspensão temporária do acesso do público por questões operacionais e de segurança.

O Parque da Cidade havia sido fechado em agosto de 2025 para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O espaço foi reaberto ao público em dezembro, já com a montagem da decoração natalina e atividades temáticas voltadas ao período de fim de ano.

Após o desmonte do Natal Encantado, o Parque da Cidade retoma a programação normal, com as atividades regulares que vinham sendo realizadas desde a inauguração.

Qual o horário de funcionamento do Parque da Cidade?

Terça a domingo: das 8h às 22h;

Segundas-feiras: fechado para manutenção pela manhã e à tarde, com reabertura às 18h até às 22h.

O espaço é gratuito e voltado para todas as idades.

 

Parque da Cidade

programação

natal encantado
Belém
