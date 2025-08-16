Parque da Cidade recebeu mais de 670 mil visitantes e fecha neste domingo para obras da COP 30

A poucos dias do fechamento temporário, os visitantes do Parque da Cidade, em Belém, aproveitam os últimos momentos para se despedir de um dos espaços de lazer mais celebrados da capital nos últimos meses. O local permanece aberto até domingo (17) e, na segunda-feira (18), será entregue ao Governo Federal e à Organização das Nações Unidas (ONU) para a montagem das estruturas que vão sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), marcada para novembro. Segundo o Governo do Pará, em menos de dois meses de funcionamento, o parque recebeu mais de 670 mil visitantes e se consolidou como um dos principais pontos de lazer, esporte e cultura da cidade.

Despedidas dos frequentadores

Na tarde desta quinta-feira (14), o estudante universitário Luiz Henrique levou o afilhado para brincar nas fontes de água. “Trouxe a minha família para conhecer. Já tinha vindo outras vezes para caminhar e me exercitar. Vai fazer falta, sim. É um espaço novo, que criou muita expectativa. A galera vai sentir”, disse.

A servidora pública Valdileia Valle também lamentou a pausa nas atividades. Ela costuma frequentar o parque com a filha, Maria Flor, de oito anos. “Quase todo o mês de julho a gente passou aqui. Vamos sentir falta, mas entendo que precisa de ajustes e que vai voltar ainda melhor. É um lugar maravilhoso pra crianças”, contou.

Já a paraense Rosane Santa Brígida, que mora em Curitiba (PR) há 20 anos, se emocionou ao visitar o local pela primeira vez. “O estado do Pará me surpreendeu. Esse espaço é mágico. Um dos lugares mais lindos que já vi na minha cidade. Vai fazer muita falta, sim, porque é acolhedor e encantador”, declarou.

Para a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, o fechamento representa apenas uma pausa necessária para a preparação da COP 30. “A nossa população abraçou o Parque da Cidade. Isso reflete o quanto Belém deseja e merece espaços de convivência de qualidade, e esse é um compromisso do Governo do Pará. Esse equipamento foi sonhado junto com a população e, mais do que uma obra urbana, tornou-se um lugar de encontro, de troca e de convivência. É apenas um ‘até logo’: ele será devolvido ainda mais fortalecido e completo depois da COP 30”, afirmou.

O Parque da Cidade é considerado a maior intervenção urbana dos últimos 100 anos em Belém. Desde a abertura, em 27 de junho, recebeu famílias, atletas e visitantes da região metropolitana em atividades esportivas e culturais.

Crianças se divertiram e mataram o calor antes do fechamento do parque (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Estrutura e atrações

Com 500 mil m², o espaço oferece quadras poliesportivas, ciclovia, pista de skate, playgrounds, áreas verdes, quiosques e food trucks, além da Esplanada das Fontes, parque aquático infantil com brinquedos interativos e acessibilidade garantida. O local também conta com segurança reforçada, bombeiros e salva-vidas. Após a COP 30, o governo promete entregar duas estruturas permanentes: o Centro de Economia Criativa e o Centro Gastronômico.

Além das brincadeiras no espaço molhado, as pessoas puderam se divertir com as bicicletas (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Impacto para os ambulantes

O fechamento temporário preocupa trabalhadores informais que atuaram no espaço. Sildo Rodrigues, pipoqueiro há três décadas, encontrou no parque uma importante fonte de renda. “Aqui a gente vende de 100 a 200 pacotes por dia. Vai impactar muita gente. Somos pipoqueiros, gente da bicicleta cargueira vendendo água, pessoal do algodão, do balão... Esperamos que, quando reabrir, a gente seja incluído de forma regular”, declarou.

Preparação para a COP 30

Dos 500 mil m² do parque, 160 mil m² serão utilizados pela ONU dentro de um perímetro de segurança de 240 mil m². No local serão erguidos pavilhões de negociação, salas plenárias, escritórios e áreas de convivência. A Blue Zone, destinada às autoridades e delegações oficiais, será montada dentro do espaço.

Serviço:

Até domingo (17), o Parque da Cidade segue aberto ao público das 8h às 22h (entrada até 21h30).