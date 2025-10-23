Capa Jornal Amazônia
Parque da Cidade receberá 'Natal Iluminado' em Belém; entenda

A iniciativa terá, entre outras atrações, uma árvore de 20 metros de altura, presépio iluminado em tamanho real, Casa do Papai Noel, floresta encantada com árvores de LED, túneis e arcos luminosos

Saul Anjos
fonte

Parque da Cidade, em Belém. (Augusto Miranda / Agência Pará)

O Parque da Cidade receberá neste ano o “Natal Iluminado”, projeto que vai transformar o Parque da Cidade em uma vila natalina com decoração temática, iluminação especial e programação cultural gratuita. A ação marcará a reabertura do espaço ao público após a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

A iniciativa terá, entre outras atrações, uma árvore de 20 metros de altura, presépio iluminado em tamanho real, Casa do Papai Noel, floresta encantada com árvores de LED, túneis e arcos luminosos. A ornamentação também abrangerá a fachada do edifício da Economia Criativa, o lago, o bosque e as quadras esportivas do parque.

Nesta quinta (23/10), o governador Helder Barbalho e o diretor-presidente da Solar Coca-Cola, André Salles, estarão no Salão de Atos do Palácio dos Despachos do Governo do Estado para anunciar a iniciativa. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

