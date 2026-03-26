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Parque da Cidade recebe programação gratuita de Páscoa com caça aos ovos para crianças em Belém

A programação inicia neste fim fim de semana de março e segue no primeiro de abril, com atividades gratuitas

Gabriel Pires
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O grande atrativo será a caça de mil ovos de Páscoa para crianças de 2 a 13 anos, numa parceria com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas) (Foto: Divulgação | Secult)

O Parque da Cidade recebe, a partir deste sábado (28), uma programação de Páscoa voltada para crianças, em Belém. As atividades são gratuitas e acontecem neste último fim de semana de março e no primeiro de abril. As atividades incluem caça aos ovos, oficinas e pocket shows, com apoio da Associação Paraense de Supermercados (Aspas). Ao todo, serão distribuídos mil ovos de Páscoa de 100g, que vão estar escondidos em uma trilha preparada para crianças de 2 a 13 anos. Crianças de 2 a 7 anos precisam estar acompanhadas por um responsável durante a atividade.

No sábado (28), a programação começará com oficina de pintura de máscaras de coelho, das 17h às 20h, no Pavilhão Gastronômico. No domingo (29), ocorrem as primeiras rodadas da caça aos ovos de Páscoa, das 9h às 12h. A participação é garantida mediante inscrição, às 8h, no Pavilhão de Economia Criativa. Serão três rodadas, de hora em hora, com 100 ovos cada, em uma atividade com participação inclusiva. O dia vai ser encerrar com a oficina de confeitaria de biscoitos, das 17h às 20h, no mesmo pavilhão.

O secretário adjunto de Estado de Cultura, Bruno Chagas, destaca que a programação foi pensada para o público infantil, mas também para toda a família. Segundo ele, a ideia é que adultos e jovens aproveitem o dia no Parque e acompanhem as crianças nas atividades recreativas. "E com momentos que proporcionam a criação de memórias especiais. A Páscoa vai além de uma data comercial, é um período significativo para os cristãos, que simboliza recomeço e renovação da fé e da esperança”, pontua.

Parceria

O presidente da Aspas, Jorge Portugal, comenta que não é a primeira vez que a Associação contribui com ações do Governo do Estado e reforça que o objetivo é ajudar a população, muitas vezes por meio de iniciativas realizadas pelos próprios órgãos governamentais. “A gente sempre está junto, apoiando. Já fizemos várias parcerias com a Secult e com outras secretarias e ficamos satisfeitos em poder contribuir em ações como essa”, afirma Jorge.

Fim de semana de Páscoa

No dia 4 de abril, será realizada a oficina de pintura em gesso, no Pavilhão Gastronômico, das 17h às 20h. Já no domingo de Páscoa, 5 de abril, a caça aos ovos de Páscoa ocorrerá em dois turnos, com inscrições no Pavilhão de Economia Criativa. Pela manhã, as inscrições começam às 8h, com rodadas de hora em hora, das 9h às 12h. À tarde, as inscrições serão às 15h, com rodadas das 16h às 20h, também com participação inclusiva. Ao todo, serão distribuídos 700 ovos de Páscoa de 100g, sendo 100 por rodada. No mesmo dia, haverá oficina de confeitaria de ovos de Páscoa, das 17h às 20h, no Pavilhão de Economia Criativa. A programação também conta com recreação, pocket shows e personagens infantis.

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