Prefeitura de Belém inicia planejamento para recuperação de parques ambientais na capital

A Prefeitura de Belém planeja, ainda este ano, por meio da Secretaria de Municipal de Meio (Semma) revitalizar e reabrir ao público alguns espaços verdes na capital. Entre eles, está o Parque Ecológico do Município de Belém (PEMB) Gunnar Vingren, inaugurado há 20 anos e que está com as estruturas precárias, impossibilitado de receber visitações públicas.

O parque está localizado entre os conjuntos habitacionais Médici e Bela Vista, incorporando os bairros de Val-de- Cans e Marambaia, com entradas pela avenida Paragominas s/n, conjunto Médici II, Marambaia (Pórtico principal, entrada I) e a segunda entrada pela avenida Independência, próximo ao conjunto Bela Vista (Pórtico, entrada II). Os moradores da área relatam que desde a sua inauguração, em novembro de 1991, nunca entraram no Parque Gunnar Vingren, que permanece fechado desde então.

Raimundo Vargas, morador há 30 anos da área, conta que luta pela revitalização do Parque ambiental Gunnar Vingren. (Filipe Bispo / O Liberal)

O engenheiro ambiental Raimundo Vargas, 70 anos, mora há mais de 30 anos no bairro. Por fazer parte da associação dos moradores do Médice, acompanha de perto as atualizações das gestões anteriores sobre a revitalização do parque. Ele conta que o espaço tem muitas possibilidades e por ter escolas do ensino infantil ao técnico nas proximidades, se revitalizado e reaberto, a população ganharia além de mais uma área verde para socializar, também um espaço de aprendizado sobre ecologia e meio ambiente.

Vargas acredita que é possível realizar uma revitalização e espera que a atual gestão se comprometa com parque ambiental, pois além da estrutura precária, agravada pelos últimos temporais, a guarda municipal estaria três anos sem fazer a vigilância. "Luto muito pela efetivação do parque em sua plenitude. Foi inaugurado há 20 anos, mas nunca foi efetivado. A estrutura de madeira está destruída. O temporal destruiu as duas unidades. A guarda municipal está sem vir há 3 anos. A explicação da prefeitura é que não tem verba. A outra explicação é que estão fazendo um plano maior, envolvendo o canal", ressaltou.

"A estrutura tem pontes, espaço para trilhas, mas nunca criaram um quadro funcional, nunca teve guias turísticos. Entrou e saiu gestão e esta aí, abandonado. Eu acredito que tudo é possível fazer a curto prazo. Precisa colocar um atendimento, reformar o prédio, incluir a guarda para fazer a segurança tanto deste lado, quanto da avenida centenário. Fazer a identificação botânica. Trazer os moradores e estudantes pelas trilhas, para demonstras os pontos importantes. É de grande importância essas áreas verdes, que Belém já carece. Temos o museu, bosque, um ou outro e esse aqui. Eu acho de grande importância, pois muitos animais se reproduzem nesta área. Aqui nós temos uma área que ajuda na purificação do ar", complementou.

Alexandre Mesquita, diretor do Departamento de Gestão de Áreas Especiais-DGAE da Semma, reconhece o abandono de áreas como Bosque Rodrigues Alves, Parque Ambiental Gunnar Vingren e Parque Ambiental de Mosqueiro, quando a atual gestão iniciou e diz que estão no planejamento da Prefeitura de Belém.

Ainda em 2021, o PEMB Gunnar Vingren seria reformado, de acordo com Alexandre, no entanto, a solicitação só entrou no planejamento deste ano, devido a falta de verba. Por isso, a Semma está tentando captar verba para iniciar a obra no parque ainda em 2022. "O único parque que estava planejado para ser reformado em 2021 era o Gunnar Vingren. No entanto, o recurso que foi destinado pela gestão anterior, a do Prefeito Edmilson Rodrigues para esse objetivo, não se sabe onde foi aplicado, deixando a Secretária de Meio Ambiente sem verba para a reforma", explicou.

"Nós incluímos a solicitação de reforma do parque Gunnar Vingren no Planejamento Plurianual de 2021, que foi aprovado no final do referido ano. Contudo, nossa direção está buscando uma forma de captação dos recursos para essa finalidade ainda esse ano", finalizou.