Paróquias de Belém terão vigílias e missas para celebrar o Natal

As 99 paróquias da Arquidiocese de Belém terão programação intensa de celebração do Natal, principalmente nesta sexta-feira (24) e no sábado (25). Na véspera do dia dedicado ao Nascimento de Jesus, a partir das 18 horas (em algumas, às 19 horas), será celebrada a Vigília de Natal (também conhecida como Missa do Galo) nas paróquias.

Às 20 horas, na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro histórico da Cidade Velha, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá a Vigília (Missa do Galo).

Já no dia 25, serão celebradas missas pela manhã e noite, de acordo com programação própria de cada igreja.

Círio

No dia 25, no Município de Marituba, a data natalina será acrescida da realização do Círio do Menino Deus. Às 7 horas, será celebrada missa na Paróquia Menino Deus, antecedendo a saída da romaria.

Ainda no dia 25, dom Alberto Taveira Corrêa celebrará missa às 19 horas, no Conjunto Eduardo Angelim.

Basílica Santuário

Na véspera e no Dia de Natal, paroquianos de Nazaré terão programação intensa de missas. Como informa a Basílica Santuário de Nazaré, as celebrações ocorrerão nos dias 24 e 25 nos horários: Na véspera de Natal (dia 24), às 7 horas (com transmissão via Facebook, Youtube e Tv Nazaré), às 9 horas (Facebook, Youtube e Rede Vida), às 12 horas e às 20 horas – Vigília de Natal (Facebook e Youtube).

No Dia de Natal (dia 25), as celebrações começam às 8 horas, 10 horas, 16 horas, 18 horas (no Facebook e Youtube) e 20 horas.

Comunidades da Paróquia de Nazaré que terão celebrações às 19h: Sagrada Família, na rua Domingos Marreiros, n° 938; Santo Antonio Maria Zaccaria, na rua Boaventura da Silva, nº 1796, e Sagrado Coração de Jesus, na rua dos Caripunas, nº 2200.

Ano Novo

Como divulgado pela Basílica Santuário, as celebrações em ação de graças ao Ano Novo ocorrerão nos dias e horários: dia 31, às 7 horas (Facebook, Youtube e TV Nazaré), às 9 horas (Facebook, Youtube e Rede Vida), às 12 horas e às 20 horas (Facebook e Youtube); no dia 1º de janeiro de 2022 - às 8 horas, 10 horas, 16 horas, 18 horas (Facebook e Youtube) e às 20 horas. Comunidades da Paróquia, às 19h: Santo Antonio Maria Zaccaria e Sagrado Coração de Jesus.