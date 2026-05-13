Paróquias de Belém, Icoaraci e Outeiro receberão visita da Imagem Peregrina neste fim de semana

Neste fim de semana, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré irá visitar a 3ª região episcopal, dedicada a São João Batista, que abrange paróquias de Belém e dos distritos de Icoaraci e Outeiro. A agenda, organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), abrange visitas às regiões episcopais da Arquidiocese de Belém. As visitas serão realizadas nos dias 16 e 17 de maio.

A programação inicia no sábado (16), às 7h, na Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, na Rodovia Arthur Bernardes. Ao longo do dia, a Imagem Peregrina também visitará a Paróquia Divina Misericórdia, em Icoaraci, a partir das 15h, e a Paróquia São José Esposo de Maria, em Outeiro, às 19h, entre outras.

No domingo (17), as atividades começam às 7h, na Paróquia São Francisco de Assis, em Outeiro. Às 17h30, haverá procissão com destino à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Icoaraci. Antes da procissão, será realizado o Santo Terço na comunidade São Jorge, no bairro Buraco Fundo. A programação será encerrada às 18h15, com o Terço Mariano na Capela das Aparições, seguido de missa.

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De acordo com o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa, as visitas reforçam o caráter evangelizador e comunitário do Círio de Nazaré. “A presença da Imagem Peregrina nas paróquias é um momento de fé, união e preparação espiritual. É quando o Círio se aproxima ainda mais das comunidades, fortalecendo a devoção e o sentimento de pertencimento dos fiéis. Foi um momento que iniciou na pandemia e que se tornou parte do calendário oficial da festividade”, destacou.

A região episcopal de São João Batista tem como vigário o padre Adalberto Brandão e é composta por 11 paróquias, um santuário e uma área missionária. Entre elas estão a Paróquia Divina Misericórdia, em Águas Negras (Icoaraci); Paróquia Jesus Bom Samaritano, no Tapanã; Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Outeiro; Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Icoaraci; Paróquia Nossa Senhora do Livramento, no Paracuri; Paróquia Santa Teresa de Calcutá; Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório; Paróquia São Francisco das Ilhas, em Cotijuba; Paróquia São Francisco de Assis (Icoaraci e Tapanã); Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci; Paróquia São José Esposo de Maria, em Outeiro; além da área missionária São Vicente de Paulo.

Sobre as visitas da Imagem Peregrina

Este ano, a Imagem Peregrina já realizou 53 visitas, entre Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Abaetetuba e Itaituba. Segundo a DFN, este ano a Imagem estará pela primeira vez na Guiana Francesa, entre os dias 20 a 26 de junho, em parceria com a Diocese de Caiena e a Comunidade Católica Obra de Maria.

Em 2025, foram realizadas, no total, 864 visitas, sendo 767 somente no Pará, incluindo os municípios da região metropolitana de Belém, Barcarena, Santa Bárbara, Mosqueiro, Tomé Açu, Tracuateua, Tailândia, Acará, Capitão Poço, Castanhal, Paragominas, Santarém, Afuá, Bonito, Bujaru, Cotijuba, Curuçá, Itaituba, São Caetano de Odivelas, Vigia, Breves, Capanema, Concórdia do Pará, Moju, Ourém, Parauapebas, Portel, Porto de Moz, Quatro Bocas, Rurópolis e Salinópolis, com alguns municípios destes recebendo mais de uma visita da Imagem, como Barcarena, Breves, Capitão Poço, entre outros.

Entre os estados visitados pela Imagem em 2025 estão Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. “Temos buscado ampliar cada vez mais a presença da Imagem Peregrina em diferentes regiões do país, levando a devoção a Nossa Senhora de Nazaré e divulgando a tradição do Círio para além do Pará. Ao mesmo tempo, trabalhamos para consolidar a Basílica Santuário de Nazaré e, no futuro, o Centro Cultural Rainha da Amazônia como espaços de acolhimento e devoção durante todo o ano”, conclui Antônio Sousa.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) explica que as visitas a órgãos e instituições iniciaram desde os primeiros dias de 2026. O agendamento é feito considerando como prioridade a agenda de peregrinação da Igreja de Belém, entre Paróquias, Pastorais, Comunidades Católicas e Dioceses e Arquidioceses de outras cidades do Pará e outros estados. A Diretoria da Festa busca atender também instituições e empresas que estão comprometidas no apoio e patrocínio à realização do Círio 2025, além de hospitais e instituições de assistência social que lidam com público excluído e em situação de risco. Os agendamentos podem ser realizados pelo e-mail agendaimagemperegrina@ciriodenazare.com.br.

Programação

Sábado (16)

07h - Paróquia Santo Afonso de Ligório

09h - Área Missionária São Vicente

11h - Paróquia São Francisco – Tapanã

13h - Paróquia Jesus Bom Samaritano

15h - Paróquia Divina Misericórdia

16h45 às 17h - Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá

19h - Paróquia São José esposo de Maria

21h - Paróquia Imaculada Conceição – Outeiro (Vigília)

Domingo (17)

07h - Paróquia São Francisco – Estrada do Outeiro

09h - Paróquia Santuário São João Batista

13h - Comunidade São Pedro e São Paulo- Paracuri

14h - Paróquia Nossa Senhora do Livramento

15h30 - Comunidade São Sebastião - Paracuri

16h30 - Comunidade São Jorge- Buraco Fundo- Oração do Santo Terço

17h30 - Procissão para a Paróquia de Fátima

18h15 - Terço Mariano na Capela das Aparições, seguido de Missa.

Próximas visitas da Imagem Peregrina às regiões episcopais

13 e 14 de junho – 4ª visita – Região Coração Eucarístico de Jesus

29 e 30 de agosto – 5ª visita – Região São Vicente de Paulo

01 e 02 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó

03 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus

28 e 29 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cru